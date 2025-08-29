Польша, Ирландия и Мальта установили национальные и еврокубковые рекорды
Представители этих стран могут встретиться с украинскими командами в Лиге конференций
В четверг, 28 августа, были сыграны последние матчи квалификации Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2025/26, по итогам которых определились все участники основного этапа в еврокубках.
Интересное достижение установили польские клубы – сразу четыре представителя этой страны сыграют в основном раунде Лиги конференций, что является новым рекордом турнира. За всю историю существования ЛК ни одна страна не имела в этом еврокубке столько команд.
Польские клубы, которые примут участие в основном раунде Лиги конференций:
- Легия (Варшава)
- Лех (Познань)
- Ягеллония (Белосток)
- Ракув (Ченстохова)
Национальный рекорд установили клубы из Ирландии. Впервые в истории еврокубков сразу две команды этой страны будут представлены на групповом этапе/этапе лиги.
Ирландские клубы, которые примут участие в основном раунде Лиги конференций:
- Шэмрок Роверс (Дублин)
- Шелбурн (Дублин)
Интересным фактом также является то, что в Лиге конференций будет выступать также «Хамрун Спартанс» из Мальты, с которым киевское «Динамо» может встретиться второй раз по ходу одного сезона, но уже в другом турнире. «Хамрун» стал первым клубом из Мальты, который сыграет на групповом этапе/этапе лиги еврокубков.
Напомним, что в Лиге конференций также примут участие две украинские команды: «Динамо» и «Шахтер».
🚨 🇲🇹 HISTORY IS MADE BY MALTA!— Football Rankings (@FootRankings) August 28, 2025
🚨 🇲🇹 MALTA will have a club in the group/league stage of European competitions for the FIRST TIME EVER!
✅ 🇲🇹 Ħamrun Spartans will play in the league stage of the Conference League, after eliminating 🇱🇻 FC RFS! pic.twitter.com/mtonjDnm53
🚨 🇮🇪 IRELAND MADE HISTORY!— Football Rankings (@FootRankings) August 28, 2025
✅ 🇮🇪 Ireland will have TWO CLUBS in the group/league stage of European competitions for the FIRST TIME EVER!
🚨 🇮🇪 Shelbourne eliminated 🇬🇧 Linfield and secured the UECL!
🚨 🇮🇪 Shamrock Rovers eliminated 🇵🇹 Santa Clara and secured the UECL! pic.twitter.com/wgdVMfiWO0
🚨 🇵🇱 POLAND MADE HISTORY!— Football Rankings (@FootRankings) August 28, 2025
✅ 🇵🇱 Poland are the first nation ever with FOUR CLUBS in the main stage of the Conference League!
🇵🇱 Legia Warszawa in Pot 1!
🇵🇱 Lech Poznań in Pot 2!
🇵🇱 Jagiellonia Białystok in Pot 3!
🇵🇱 Raków Częstochowa in Pot 5! pic.twitter.com/Uqb3KrNxbt
