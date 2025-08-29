Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Польша, Ирландия и Мальта установили национальные и еврокубковые рекорды
Лига конференций
29 августа 2025, 10:54 | Обновлено 29 августа 2025, 11:34
Представители этих стран могут встретиться с украинскими командами в Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine.

В четверг, 28 августа, были сыграны последние матчи квалификации Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2025/26, по итогам которых определились все участники основного этапа в еврокубках.

Интересное достижение установили польские клубы – сразу четыре представителя этой страны сыграют в основном раунде Лиги конференций, что является новым рекордом турнира. За всю историю существования ЛК ни одна страна не имела в этом еврокубке столько команд.

Польские клубы, которые примут участие в основном раунде Лиги конференций:

  • Легия (Варшава)
  • Лех (Познань)
  • Ягеллония (Белосток)
  • Ракув (Ченстохова)

Национальный рекорд установили клубы из Ирландии. Впервые в истории еврокубков сразу две команды этой страны будут представлены на групповом этапе/этапе лиги.

Ирландские клубы, которые примут участие в основном раунде Лиги конференций:

  • Шэмрок Роверс (Дублин)
  • Шелбурн (Дублин)

Интересным фактом также является то, что в Лиге конференций будет выступать также «Хамрун Спартанс» из Мальты, с которым киевское «Динамо» может встретиться второй раз по ходу одного сезона, но уже в другом турнире. «Хамрун» стал первым клубом из Мальты, который сыграет на групповом этапе/этапе лиги еврокубков.

Напомним, что в Лиге конференций также примут участие две украинские команды: «Динамо» и «Шахтер».

