Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
29 августа 2025, 00:15 |
5

ШОВКОВСКИЙ: «Почему не прошли Маккаби? В стране война, это другие времена»

Тренер объяснил, почему киевлянам не удалось выйти в основной этап Лиги Европы

ШОВКОВСКИЙ: «Почему не прошли Маккаби? В стране война, это другие времена»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал игру против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, в которой киевляне победили 1:0, но по сумме двух матчей проиграли 2:3 и вылетели в Лигу конференций.

Тренер объяснил, почему раньше клуб проходил «Маккаби», а сейчас не смог.

– Когда вы играли за «Динамо», ваша команда дважды встречалась с «Маккаби» и оба раза прошла этого соперника.

– Вы сравниваете время, когда в стране идет война, со временем, когда в стране не было войны. Сегодня ночью был один из самых сильных обстрелов Киева. На данный момент погибло 23 человека. И еще разбирают завалы. Когда мы утром проснулись, то в первую очередь читали новости об этом всем, связывались со своими близкими. Мы играем в такой ситуации.

Именно поэтому мы вышли на игру с повязками на руке — в знак уважения и поддержки наших людей. Тем более, что завтрашний день в Киеве объявлен днем траура. Вы сравниваете команды из разных десятилетий. Я считаю это неправильным», — сказал тренер.

Дмитрий Олейник
Spaceman
От жлобяра, прикриває свою некомпетентність чужим горем..В Ізраїлі теж війна, але вони виграли.
Не очікував я такого жлобства, позорище..
Ответить
+6
nivavn
Казковий д о б в оь об И . А з приводу, що винна у всьому війна, нагадайте йому, скільки та війна воюється у Ізраілі...
Ответить
+2
Liverpool777
Лузер причину знайшов.
Ответить
+2
Khafre
СаШо топ!!! Тільки підтримка нашому містеру
Ответить
0
Moonspell
Дуже зручно будь-який зашквар списувати на війну. Якщо в країні війна, і ви, бідосі, не можете через це грати нормально, то "вішайте замок на двері" та гайда воювати, інакше не звиздіть.
Ответить
0
