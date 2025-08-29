ШОВКОВСКИЙ: «Почему не прошли Маккаби? В стране война, это другие времена»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал игру против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, в которой киевляне победили 1:0, но по сумме двух матчей проиграли 2:3 и вылетели в Лигу конференций.

Тренер объяснил, почему раньше клуб проходил «Маккаби», а сейчас не смог.

– Когда вы играли за «Динамо», ваша команда дважды встречалась с «Маккаби» и оба раза прошла этого соперника.

– Вы сравниваете время, когда в стране идет война, со временем, когда в стране не было войны. Сегодня ночью был один из самых сильных обстрелов Киева. На данный момент погибло 23 человека. И еще разбирают завалы. Когда мы утром проснулись, то в первую очередь читали новости об этом всем, связывались со своими близкими. Мы играем в такой ситуации.

Именно поэтому мы вышли на игру с повязками на руке — в знак уважения и поддержки наших людей. Тем более, что завтрашний день в Киеве объявлен днем траура. Вы сравниваете команды из разных десятилетий. Я считаю это неправильным», — сказал тренер.