Кристал Пэлас впервые в истории вышел в основной этап еврокубка

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Фредрикстад и Кристал Пэлас.

Поединок прошел в Норвегии. Игра завершилась со счетом 0:0. В первой встрече орлы одержали минимальную победу 1:0 и по сумме двух матчей выиграли противостояния.

Кристал Пэлас вышел в основной этап Лиги конференций – лондонский коллектив впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

Изначально орлы должны были выступать в Лиге Европы благодаря завоеванному Кубку Англии 2024/25.

Однако из-за того, что клубом владеет Джон Текстор, который также является президентом Лиона, УЕФА принял решение опустить Пэлас в третий еврокубок [Лион сыграет в ЛЕ, а согласно правилам УЕФА, в одном еврокубке не могут принимать участие два клуба одного владельца].

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Фредрикстад (Норвегия) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:0 [первый поединок – 0:1]

