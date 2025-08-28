Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристал Пэлас впервые в истории вышел в основной этап еврокубка
Лига конференций
Фредрикстад
28.08.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Кристал Пэлас Проходит дальше
Лига конференций
28 августа 2025, 23:22 | Обновлено 28 августа 2025, 23:25
483
0

Кристал Пэлас впервые в истории вышел в основной этап еврокубка

Орлы сыграли вничью с командой Фредрикстад (0:0) в ответном матче Q4 Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Фредрикстад и Кристал Пэлас.

Поединок прошел в Норвегии. Игра завершилась со счетом 0:0. В первой встрече орлы одержали минимальную победу 1:0 и по сумме двух матчей выиграли противостояния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кристал Пэлас вышел в основной этап Лиги конференций – лондонский коллектив впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

Изначально орлы должны были выступать в Лиге Европы благодаря завоеванному Кубку Англии 2024/25.

Однако из-за того, что клубом владеет Джон Текстор, который также является президентом Лиона, УЕФА принял решение опустить Пэлас в третий еврокубок [Лион сыграет в ЛЕ, а согласно правилам УЕФА, в одном еврокубке не могут принимать участие два клуба одного владельца].

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Фредрикстад (Норвегия) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:0 [первый поединок – 0:1]

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Фредрикстад Кристал Пэлас Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
