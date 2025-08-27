Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фредрикстад – Кристал Пэлас. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Фредрикстад
28.08.2025 19:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 августа 2025, 16:48 | Обновлено 27 августа 2025, 17:53
11
0

Фредрикстад – Кристал Пэлас. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 28 августа в 19:00 по Киеву

27 августа 2025, 16:48 | Обновлено 27 августа 2025, 17:53
11
0
Фредрикстад – Кристал Пэлас. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
ФК Кристал Пелас

В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между норвежским «Фредрикстадом» и английским «Кристалл Пэласом». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первый матч завершился минимальной победой англичан.

Фредрикстад

За 18 игр текущего чемпионата Норвегии клуб набрал 26 очков и пока занимает 10 место турнирной таблицы. Также команда уже вылетела из кубка страны, проиграв «Лиллестрему» в поединке 1/8 финала.

Право выступать в еврокубках «Фредрикстад» получил благодаря победе в Кубке Норвегии 2024 года. Путь команды на международной арене начался с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Там коллектив проиграл «Митьюлланду» с общим счетом 5:1.

Кристал Пэлас

Команда начала сезон с выигранного трофея – в матче за Суперкубок Англии «орлы» победили «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти. Однако в новом розыгрыше АПЛ коллектив еще не побеждал, за 2 стартовых поединка команда дважды сыграла вничью – против «Челси» и «Ноттингема».

Благодаря победе в Кубке Англии 2024/25 «Кристалл Пэлас» должны выступать в Лиге Европы, однако из-за общих владельцев с французским «Лионом» коллектив понизил в Лигу конференций.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • В последних 7 домашних играх «Фредрикстад» одержал 2 победы, 4 раза проиграл и еще 1 сыграл вничью.
  • За 18 игр в чемпионате «Фредрикстад» пропустил всего 20 голов – 2-й лучший показатель среди всех команд.
  • «Фредрикстад» пропускал первым в 6 из последних 8 матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Фредрикстад
28 августа 2025 -
19:00
Кристал Пэлас
Тотал меньше 3 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «В Украине упал уровень футбола. Надо говорить об этом»
ФКСБ – Абердин. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Янг Бойз – Слован. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Фредрикстад Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Бокс | 27 августа 2025, 05:52 0
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»

Легендарный боксер – о бое Дэвис – Пол

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27 августа 2025, 05:14 2
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Расс – о Мухаммеде Али

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 27.08.2025, 12:58
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Футбол | 26.08.2025, 19:02
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
«Ему нравится этот вариант». Назван клуб, в который хочет перейти Довбик
Футбол | 27.08.2025, 17:24
«Ему нравится этот вариант». Назван клуб, в который хочет перейти Довбик
«Ему нравится этот вариант». Назван клуб, в который хочет перейти Довбик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25
Бокс
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 65
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
26.08.2025, 00:45 2
Бокс
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 32
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем