В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между норвежским «Фредрикстадом» и английским «Кристалл Пэласом». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первый матч завершился минимальной победой англичан.

Фредрикстад

За 18 игр текущего чемпионата Норвегии клуб набрал 26 очков и пока занимает 10 место турнирной таблицы. Также команда уже вылетела из кубка страны, проиграв «Лиллестрему» в поединке 1/8 финала.

Право выступать в еврокубках «Фредрикстад» получил благодаря победе в Кубке Норвегии 2024 года. Путь команды на международной арене начался с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Там коллектив проиграл «Митьюлланду» с общим счетом 5:1.

Кристал Пэлас

Команда начала сезон с выигранного трофея – в матче за Суперкубок Англии «орлы» победили «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти. Однако в новом розыгрыше АПЛ коллектив еще не побеждал, за 2 стартовых поединка команда дважды сыграла вничью – против «Челси» и «Ноттингема».

Благодаря победе в Кубке Англии 2024/25 «Кристалл Пэлас» должны выступать в Лиге Европы, однако из-за общих владельцев с французским «Лионом» коллектив понизил в Лигу конференций.

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

В последних 7 домашних играх «Фредрикстад» одержал 2 победы, 4 раза проиграл и еще 1 сыграл вничью.

За 18 игр в чемпионате «Фредрикстад» пропустил всего 20 голов – 2-й лучший показатель среди всех команд.

«Фредрикстад» пропускал первым в 6 из последних 8 матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.52.