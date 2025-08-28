Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта
Лига конференций
28 августа 2025, 21:48 |
0

ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта

28 августа горняки проведут ответный поединок Q4 ЛК со швейцарской командой

ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта
ФК Шахтер

28 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт (Швейцария) и Шахтер (Украина) [первый поединок – 1:1].

Поединок пройдет на арене Стад де Женев, Швейцария. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игры горняки провели финальную разминку под дождем.

ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта

ВИДЕО. Шахтер пропустил от Серветта на 53-й минуте ответного матча Q4 ЛК
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
ВИДЕО. Счет равный. Раньери забил в ворота Полесье
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
