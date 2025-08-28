28 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт (Швейцария) и Шахтер (Украина) [первый поединок – 1:1].

Поединок пройдет на арене Стад де Женев, Швейцария. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игры горняки провели финальную разминку под дождем.

ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта