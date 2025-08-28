Лига конференций28 августа 2025, 21:48 |
149
0
ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта
28 августа горняки проведут ответный поединок Q4 ЛК со швейцарской командой
28 августа 2025, 21:48 |
149
0
28 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт (Швейцария) и Шахтер (Украина) [первый поединок – 1:1].
Поединок пройдет на арене Стад де Женев, Швейцария. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом игры горняки провели финальную разминку под дождем.
ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2025, 18:00 32
Если найдутся неизвестные нам внутренние ресурсы, то киевляне будут играть в ЛЕ, иначе – ЛК
Футбол | 28 августа 2025, 08:30 2
Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»
Футбол | 28.08.2025, 07:44
Футбол | 28.08.2025, 23:12
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 06:47 4
27.08.2025, 07:46 17
28.08.2025, 06:00 5
27.08.2025, 11:07 12
27.08.2025, 05:52
27.08.2025, 00:02 3
27.08.2025, 04:56 11
26.08.2025, 23:55