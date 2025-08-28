Финансовая пропасть. Насколько состав МЮ дороже, чем у прошлого оппонента?
«Гримсби» сенсационно выбил «красных дьяволов» из Кубка лиги
«Манчестер Юнайтед» выбыл из Кубка лиги от «Гримсби», состав которого в 246 раз дешевле их.
27 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка английской лиги между командами «Гримсби» и «МЮ». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хозяева сенсационно выбили «красных дьяволов» из соревнования (12:11).
Состав «Ман Юнайтед» на портале Transfermarkt оценивается в 887,2 миллиона евро, тогда как «Гримсби» – в 3,6 млн.
Для команды из Манчестера это поражение стало первым в Кубке лиги от клуба из четвертого по силе дивизиона.
