Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Финансовая пропасть. Насколько состав МЮ дороже, чем у прошлого оппонента?
Кубок английской лиги
28 августа 2025, 18:39 |
«Гримсби» сенсационно выбил «красных дьяволов» из Кубка лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» выбыл из Кубка лиги от «Гримсби», состав которого в 246 раз дешевле их.

27 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка английской лиги между командами «Гримсби» и «МЮ». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хозяева сенсационно выбили «красных дьяволов» из соревнования (12:11).

Состав «Ман Юнайтед» на портале Transfermarkt оценивается в 887,2 миллиона евро, тогда как «Гримсби» – в 3,6 млн.

Для команды из Манчестера это поражение стало первым в Кубке лиги от клуба из четвертого по силе дивизиона.

По теме:
Ровно 8 лет назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком Барселоны
Аморим имеет низкое среднее количество очков за матч во главе МЮ
Хаммарбю – Металлист 1925 – 5:4. Девять мячей на двоих. Видео голов и обзор
Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу Гримсби Таун статистика финансы Transfermarkt
