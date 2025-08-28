МЮ впервые проиграл в Кубке лиги команде четвертого по силе дивизиона

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на выезде в серии послематчевых пенальти проиграл Гримсби Таун со счетом 2:2 (11:12 – по пенальти).

Гримсби Таун не играл против Манчестер Юнайтед с сезона 1947/48, где они сыграли вничью дома (1:1) и победили на Олд Траффорд (4:3).

МЮ проиграл в Кубке английской лиги команде из четвертого по силе дивизиона впервые в своей истории.

Свой первый гол за Манчестер Юнайтед забил камерунский нападающий Брайан Мбемо. Он же и стал первым игроком МЮ, который забил гол за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

«Красные дьяволы» сравняли счет в матче на 89-й минуте. Сделал это Гарри Магуайр.

Последние пять голов Магуайра за Манчестер Юнайтед:

Harry Maguire's last 5️⃣ Manchester United goals:



- 89th minute equaliser vs Grimsby

- 121st minute winner vs Lyon

- 47th minute winner vs Ipswich

- 93rd minute winner vs Leicester

- 91st minute equaliser vs Porto



Clutch. 😮‍💨 pic.twitter.com/WKor9IUzz7