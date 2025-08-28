МЮ впервые проиграл в Кубке лиги команде четвертого по силе дивизиона
Брайан Мбемо стал автором первого гола команды в новом сезоне во всех турнирах
В матче 1/32 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на выезде в серии послематчевых пенальти проиграл Гримсби Таун со счетом 2:2 (11:12 – по пенальти).
Гримсби Таун не играл против Манчестер Юнайтед с сезона 1947/48, где они сыграли вничью дома (1:1) и победили на Олд Траффорд (4:3).
МЮ проиграл в Кубке английской лиги команде из четвертого по силе дивизиона впервые в своей истории.
Свой первый гол за Манчестер Юнайтед забил камерунский нападающий Брайан Мбемо. Он же и стал первым игроком МЮ, который забил гол за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
«Красные дьяволы» сравняли счет в матче на 89-й минуте. Сделал это Гарри Магуайр.
Последние пять голов Магуайра за Манчестер Юнайтед:
- 91 мин – сравнял счет в матче против Порту
- 93 мин – забил победный гол в матче против Лестер Сити
- 47 мин – забил победный гол в матче против Ипсвич Таун
- 121 мин – забил победный гол в матче против Лиона
- 89 мин – сравнял счет в матче против Гримсби Таун
Polly Bancroft, the former United head of women's football is now the CEO of Grimsby.
She spoke to @PJBuckingham before tonight's game.#GTFC |… pic.twitter.com/VF7ayUlamC
