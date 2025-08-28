Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 августа 2025, 00:41
МЮ впервые проиграл в Кубке лиги команде четвертого по силе дивизиона

Брайан Мбемо стал автором первого гола команды в новом сезоне во всех турнирах

МЮ впервые проиграл в Кубке лиги команде четвертого по силе дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед на выезде в серии послематчевых пенальти проиграл Гримсби Таун со счетом 2:2 (11:12 – по пенальти).

Гримсби Таун не играл против Манчестер Юнайтед с сезона 1947/48, где они сыграли вничью дома (1:1) и победили на Олд Траффорд (4:3).

МЮ проиграл в Кубке английской лиги команде из четвертого по силе дивизиона впервые в своей истории.

Свой первый гол за Манчестер Юнайтед забил камерунский нападающий Брайан Мбемо. Он же и стал первым игроком МЮ, который забил гол за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

«Красные дьяволы» сравняли счет в матче на 89-й минуте. Сделал это Гарри Магуайр.

Последние пять голов Магуайра за Манчестер Юнайтед:

  • 91 мин – сравнял счет в матче против Порту
  • 93 мин – забил победный гол в матче против Лестер Сити
  • 47 мин – забил победный гол в матче против Ипсвич Таун
  • 121 мин – забил победный гол в матче против Лиона
  • 89 мин – сравнял счет в матче против Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед Гримсби Таун пенальти серия пенальти Кубок английской лиги по футболу Гарри Магуайр Бриан Мбемо статистика антирекорд
