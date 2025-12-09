Англия09 декабря 2025, 12:36 |
182
0
С большим отрывом. Бруну Фернандеш возглавляет интересный рейтинг АПЛ
Ни один полузащитник Премьер-лиги не забивает столько, сколько португалец
09 декабря 2025, 12:36 |
182
0
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш с момента своего дебюта забил уже 66 голов в АПЛ.
Два из них были забиты в последней победной игре МЮ с Вулверхэмптоном.
Ни один другой полузащитник АПЛ не забил столько голов за аналогичный период.
Ближайшим преследователем португальца является Джеймс Мэддисон, забивший на 23 гола меньше (43).
Полузащитники с наибольшим количеством забитых голов в АПЛ, начиная с момента дебюта Бруна Фернандеша за Манчестер Юнайтед
- 66 – Бруно Фернандеш (Португалия)
- 43 – Джеймс Мэддисон (Англия)
- 42 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 38 – Коул Палмер (Англия)
- 38 – Эберечи Эзе (Англия)
- 38 – Томаш Соучек (Чехия)
- 36 – Джеймс Уорд-Прауз (Англия)
- 34 – Мартин Эдегор (Норвегия)
- 30 – Илкай Гюндоган (Германия)
- 27 – Мэйсон Маунт (Англия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 декабря 2025, 08:51 0
Британец может провести поединок с Уордли
Футбол | 09 декабря 2025, 07:11 9
Команду покинут Кулыба и Мкртчан
Футбол | 09.12.2025, 06:23
Футбол | 09.12.2025, 13:27
Хоккей | 09.12.2025, 00:10
Комментарии 0
Популярные новости
08.12.2025, 19:49 4
07.12.2025, 20:24 7
08.12.2025, 06:05 1
07.12.2025, 22:56 12
07.12.2025, 16:55 102
07.12.2025, 08:57 10
07.12.2025, 23:59 4
08.12.2025, 08:12 14