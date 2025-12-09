С большим отрывом. Бруну Фернандеш возглавляет интересный рейтинг АПЛ

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш с момента своего дебюта забил уже 66 голов в АПЛ.

Два из них были забиты в последней победной игре МЮ с Вулверхэмптоном.

Ни один другой полузащитник АПЛ не забил столько голов за аналогичный период.

Ближайшим преследователем португальца является Джеймс Мэддисон, забивший на 23 гола меньше (43).

Полузащитники с наибольшим количеством забитых голов в АПЛ, начиная с момента дебюта Бруна Фернандеша за Манчестер Юнайтед