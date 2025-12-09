Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С большим отрывом. Бруну Фернандеш возглавляет интересный рейтинг АПЛ
Англия
09 декабря 2025, 12:36
Ни один полузащитник Премьер-лиги не забивает столько, сколько португалец

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш с момента своего дебюта забил уже 66 голов в АПЛ.

Два из них были забиты в последней победной игре МЮ с Вулверхэмптоном.

Ни один другой полузащитник АПЛ не забил столько голов за аналогичный период.

Ближайшим преследователем португальца является Джеймс Мэддисон, забивший на 23 гола меньше (43).

Полузащитники с наибольшим количеством забитых голов в АПЛ, начиная с момента дебюта Бруна Фернандеша за Манчестер Юнайтед

  • 66 – Бруно Фернандеш (Португалия)
  • 43 – Джеймс Мэддисон (Англия)
  • 42 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 38 – Коул Палмер (Англия)
  • 38 – Эберечи Эзе (Англия)
  • 38 – Томаш Соучек (Чехия)
  • 36 – Джеймс Уорд-Прауз (Англия)
  • 34 – Мартин Эдегор (Норвегия)
  • 30 – Илкай Гюндоган (Германия)
  • 27 – Мэйсон Маунт (Англия)
Сергей Турчак Источник: Instagram
