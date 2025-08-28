ГОМЕНЮК: «Посоветовал бы ему отпустить все это и результат будет»

Бывший нападающий харьковского «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Владимир Гоменюк рассказал, что он бы сказал главному тренеру житомирского «Полесье» Руслану Ротаню после неудачного матча с «Фиорентиной» (0:3).

«Конечно он подавлен, потому что он переживает, и я знаю Руслана Петровича, провел с ним два с половиной сезона в «Днепре». Знаю, как он относится к любимому делу. Это не просто его работа, это, наверное, его жизнь. И его отношение никогда не менялось – каждый день, в каждом тренировочном процессе. Поэтому он и такой подавленный, потому что очень сильно переживает за результат.

Наверное, посоветовал бы отпустить это все, и результат придет. Нужно больше концентрироваться на микроклимате, на позитиве, и, возможно, это даст импульс команде», – прокомментировал Владимир.