«Чудес не бывает». Экс-игрок сборной – о матчах клубов УПЛ на евроарене

21 августа три украинских клуба провели свои первые матчи в четвертом раунде квалификации европейских турниров. Киевское «Динамо» сыграло в Лиге Европы, тогда как «Шахтер» и «Полесье» выступали на уровне Лиги конференций.

Ни один из поединков украинских команд не порадовал болельщиков результатом: киевляне уступили «Маккаби» Тель-Авив (1:3), «волки» не смогли противостоять «Фиорентине» (0:3), а «горняки» были близки к победе, но не дожали «Серветт» – 1:1.

Впереди украинские клубы ждут матчи-ответы, однако большинство фанатов с долей скепсиса ожидают этих игр, учитывая текущее состояние команд в Европе.

Бывший нападающий харьковского «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины, Владимир Гоменюк, в эксклюзивном интервью для Sport.ua проанализировал последние выступления украинских клубов на европейской арене.

– Какие были ваши мысли и эмоции после последних матчей украинских команд в еврокубках? И что вы чувствовали, когда увидели итоговый результат?

– Я частично смотрел «Динамо». Ну, могу со своей стороны сказать, что, наверное, чудес не бывает, и видно по всем командам, что они не успевают восстановиться вовремя перед матчами и постоянно играют эти поединки «на восстановлении». Поэтому такой результат. Если кто-то хоть немного в этом разбирается, должен понимать, что это неправильный подход.

– А почему именно «Динамо» выбрали? Хотелось посмотреть за киевлянами или, возможно, был какой-то другой фактор?

– Сначала начал смотреть «Шахтёр», потом переключил на «Динамо» до удаления, а после удаления снова на «Шахтёр». Так что переключал туда-сюда.

Следил за «Динамо», наверное, потому что почти все украинцы играют. И хотелось, чтобы они всё-таки вышли в групповой этап. Думаю, для Украины это был бы плюс.

– Киевляне проиграли уже третий матч подряд на евроарене. И фанаты, если честно, разнесли команду в деталях после игры. На ваш взгляд, как «Динамо» исправить нынешнее положение?

– Всё возможно, даже в том состоянии, в котором они сейчас находятся. Они ещё могут всё исправить. Вторая игра с «Маккаби» – забиваем первый гол, и уже не так долго ждать второго мяча, правильно? И всё может измениться.

Но опять же, вернёмся к подготовке и восстановлению после игр. То есть, когда нужно восстановление, они садятся и едут тридцать или тридцать пять часов. И не могут подготовку сделать как-то по-другому.

ФК Динамо Киев

– То есть это такая проблема украинского футбола сейчас?

– Ну, на мой взгляд, причина только в этом. Что в прошлом году, что два года назад, что сейчас: «Шахтёр» первые две игры показывает, насколько они сильны, быстры. А через две недели всё пропадает. Этот фактор сразу бросается в глаза. Думаю, и Туран это понимает, что готовиться и строить восстановление нужно совершенно по-другому. Либо должен быть два полноценных состава, которые вообще не ездят. Ну, не знаю, там восемь-девять игроков, которые не будут ехать на определённые игры. Или, ну, тяжело будет им пройти этот сезон более-менее качественно.

– Давайте вернёмся к «Динамо». Хотелось бы услышать, стоит ли сейчас киевлянам усиливать состав? Если стоит, то на какую позицию вы бы посоветовали Шовковскому взять нового игрока?

– Конечно, стоит. У них почти вся академия там играет. Только несколько опытных игроков – среди них Ярмоленко и Пихальонок, которого они взяли. А так в основном на всех позициях играют их воспитанники.

Какие позиции усиливать? Да все! На каждое звено нужен хороший, качественный игрок высокого уровня. Если ставить задачи Лига чемпионов, Лига Европы – нужно повышать класс футболистов, чтобы параллельно росли свои молодые. Когда они будут тренироваться с сильными игроками, они будут прогрессировать гораздо быстрее. А сейчас они, можно сказать, тренируются между собой, картинка не меняется, и в чемпионате Украины им этого хватает. Но на более высокий уровень – всё, не дотягивают.

– После игры с «Маккаби» в СМИ распространилась информация о скандале между Ярмоленко и Шовковским. Неужели это говорит о том, что Александр Шовковский потерял контроль над игроками?

– Всё может быть. Потому что, когда идёт подобная серия неудач, особенно для такого гранда украинского футбола, как «Динамо», то три подряд – это уже затяжная серия. И да, они ищут причину друг в друге. Игроки – в тренерах, тренеры – в игроках. И, конечно, будут такие разборки. Они всегда были в командах, и думаю, «Динамо» здесь не исключение. Поэтому контроль можно потерять очень легко, а вернуть его, ну, мне кажется, невозможно.

– Но вы верите в камбэк «Динамо» во втором матче или всё-таки ждём киевлян в Лиге конференций?

– Думаю, им сейчас на руку пауза, плюс они не играют в кубке. Это будет глоток воздуха, можно так сказать. Кто-то отдохнёт два-три дня – это прекрасно. Для них этот перерыв очень важен, как для «Шахтёра», так и для «Динамо».

– После матча «Шахтёра» с «Серветтом» у донецкого клуба увеличился лазарет. Это случайность или высокие нагрузки Турана дают о себе знать?

– Думаю, не то чтобы нагрузки, а, возможно, перегрузки. И опять же, все травмы начались после старта матчей – неправильное восстановление после игр. А Туран, думаю, не был готов к тому, что команда будет после каждой игры садиться и ехать очень долго в автобусах. Этот момент не учли. Уверен, они не ожидали этого.

Они готовились так, как готовятся топ-команды. Там, где он был, на топ-уровне, нет таких переездов и таких пауз, когда мышцы должны восстановиться, а не восстанавливаются. Так что это стопроцентный просчёт тренера по физподготовке и, наверное, главного тренера, потому что они работают вместе, и все нагрузки он утверждает. Он не может только его слушать.

– В матче с «Серветтом» игроки «Шахтёра» нанесли 23 удара, но забили только один гол. Как улучшить реализацию и чего не хватает «горнякам», чтобы превзойти соперника?

– Они технически, по игре и качеству превосходят. В целом моменты создавались не так сложно. Они создавали их довольно хорошо для такого матча. Соперник позволял играть и создавать опасность возле своих ворот. А реализация – это снова свежесть, которая должна быть. И те игроки, которые травмированы, думаю, это большая потеря для «Шахтёра». Эта игра показала, насколько она велика.

– Какой ваш прогноз на ответный матч с «Серветтом»? Швейцарцы создадут проблемы «горнякам» или всё-таки «Шахтёр» докажет своё?

– Нет, думаю, «Шахтёр» пройдёт.

– Если они пройдут «Серветт», то какой результат «Шахтёр» покажет дальше в еврокубках? Смогут выйти из группы?

– Думаю, нет. Потому что, как я уже говорил, им просто не хватит ресурсов для таких достижений.

ФК Шахтер Донецк

– «Полесье» с разгромным счётом уступило «Фиорентине». Вы ожидали такого результата?

– Ну, ожидал, что «Фиорентина» будет выглядеть лучше, но, если честно, не думал, что так легко они будут создавать моменты.

– Пропущенный гол в начале матча говорит о нехватке концентрации у игроков «Полесья» или это уровень футболистов?

– Тут может быть совпадение обстоятельств, может нехватка концентрации, может уровень игроков. В футболе сложно найти что-то одно. Возможно, сопернику повезло чуть больше, где-то мяч отскочил, и на старте, возможно, где-то не сконцентрировались и пропустили мяч, а после него тяжело перестроиться. Уже не ноль был.

– После игры футболисты «Фиорентины» говорили про удаление нападающего итальянцев. Справедливо ли судья показал красную карточку Кину?

– Да, на мой взгляд, всё справедливо.

– Чего сейчас не хватает «Полесью», чтобы играть в групповом этапе?

– Даже не знаю. Честно, у них всё есть, чтобы играть: и команда неплохая, и тренерский штаб, и спонсоры. То есть команда готова к этому, чтобы выступать в еврокубках.

Но опять же возвращаемся к тому, что нет качественной подготовки, нет качественного восстановления, которое есть у всех остальных команд Европы, участвующих в турнирах. Когда другие клубы играют одну игру дома, другую – на выезде, наши всё время в выездах. И выезды дальние, долгие, ещё и на автобусах. Это не то, что раньше было, когда мы играли: сел в городе и сразу полетел в город, где играешь. Это совсем другое. Подготовиться к такому ритму сложно. Думаю, любой команде, даже топового уровня, если бы она так играла в Европе, честно, было бы нелегко. И большинство сводится к тому, что никто не показывал бы качественный футбол: через два-три матча они уже демонстрировали бы то, на что способны.

– Что бы вы сейчас вообще сказали Руслану Ротаню? Видно, что тренер подавлен и растерян после таких результатов.

– Ну конечно, подавлен, потому что он переживает, и я знаю Руслана Петровича, провёл с ним два с половиной сезона в «Днепре». Знаю, как он относится к любимому делу. Это не просто его работа, это, наверное, его жизнь. И его отношение никогда не менялось – каждый день, в каждом тренировочном процессе. Поэтому он и такой подавленный, потому что очень сильно переживает за результат.

Наверное, посоветовал бы отпустить это всё, и результат придёт. Нужно больше концентрироваться на микроклимате, на позитиве, и, возможно, это даст импульс команде.

– Дальше «волков» ждёт выезд в Италию. Сможет ли «Полесье» укусить «Фиорентину» во втором матче или снова будет разгром?

– Во втором матче, думаю, моменты будут, шансы тоже, но легко не будет. Всё будет иначе, чем в первой игре, потому что уже тогда было видно – ещё перед матчем с «Полесьем», даже по чемпионату – что у соперников есть небольшая несвежесть, определённая монотонность. Сейчас, считаю, наши команды должны подготовиться лучше.

– Учитывая нынешние обстоятельства в Украине, есть ли светлое будущее у наших команд в еврокубках?

– Думаю, есть, но только в том случае, если в команде будет 27–28 игроков. И опять же, из этого списка 8–10 не будут ездить на какие-то игры, а будут появляться через матч. Тогда все шансы есть. А если этого не будет, то даже если футболисты не будут играть, а просто ездить с командой, перспектив нет.