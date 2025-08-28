Игроки Ференцвароша и Леха стали лучшими бомбардирами квалификации ЛЧ

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» на выезде победил азербайджанский «Карабах» со счетом 3:2, однако по сумме двух встреч уступил со счетом 4:5 и не смог квалифицироваться в основной этап турнира.

Один из голов в составе «Ференцвароша» забил Барнабаш Варга. Для него этот забитый мяч стал 6-м в нынешней квалификации к Лиге чемпионов.

Это позволило игроку венгерского клуба вместе с Микаэлем Исхаком из «Леха» стать лучшими бомбардирами квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Лучшие бомбардиры квалификации Лиги чемпионов 2025/26