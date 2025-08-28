Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 августа 2025, 15:30 |
Игроки Ференцвароша и Леха стали лучшими бомбардирами квалификации ЛЧ

Это не помогло их клубам выйти в основной раунд соревнования

Игроки Ференцвароша и Леха стали лучшими бомбардирами квалификации ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Барнабаш Варга

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» на выезде победил азербайджанский «Карабах» со счетом 3:2, однако по сумме двух встреч уступил со счетом 4:5 и не смог квалифицироваться в основной этап турнира.

Один из голов в составе «Ференцвароша» забил Барнабаш Варга. Для него этот забитый мяч стал 6-м в нынешней квалификации к Лиге чемпионов.

Это позволило игроку венгерского клуба вместе с Микаэлем Исхаком из «Леха» стать лучшими бомбардирами квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Лучшие бомбардиры квалификации Лиги чемпионов 2025/26

  • 6 – Барнабаш Варга (Ференцварош), Микаэль Исхак (Лех)
  • 4 – Неманья Билбия (Зриньски), Бруно Дуарте (Црвена Звезда), Джейди Гассама (Рейнджерс)
  • 3 – Леандро Андраде (Карабах), Тджей Де Барр (Линкольн Ред Импс), Дастан Сатпаев (Кайрат), Хоакин Сейс (Брюгге), Таха Али (Мальме), Арб Манай (Дрита), Магнус Маттссон (Копенгаген), Давид Стрелец (Слован)
По теме:
Копенгаген в 7-й раз сыграет в основном раунде Лиги чемпионов
УЕФА объявил о важном изменении, которое касается финала Лиги чемпионов
Брюгге впервые с 2001 года победил в еврокубках с разницей в 6 мячей
Карабах Агдам Ференцварош Лига чемпионов Барнабаш Варга Микаэль Исхак Лех Познань
