Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Фанаты Динамо простят все, кроме безразличия»
Лига Европы
28 августа 2025, 10:57 | Обновлено 28 августа 2025, 11:02
1

Известный тренер поделился мыслями о следующей игре киевлян

ФК Динамо Киев

Бывший игрок сборной Украины и известный тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями как болельщик от предстоящего второго матча киевского «Динамо» против «Маккаби» Тель-Авив в четвертом раунде квалификации Лиги Европы.

Первый матч между клубами завершился поражением киевлян со счетом 1:3.

– Сергей Иванович, на что рассчитывать болельщикам «Динамо» в ответном матче с «Маккаби»?

– Настоящие поклонники команды всегда будут верить в команду до конца. За последние недели в сторону динамовцев вылилось много критики и, в принципе, заслуженной. Шансы попасть в Лигу чемпионов у киевлян были неплохие, но сейчас под вопросом и выступление в Лиге Европы. Я не буду настраивать коллектив, поскольку не являюсь главным тренером «бело-синих», но уверен в одном, что болельщики «Динамо» вправе ждать от команды более эмоциональной игры. Простить можно любую осечку, но если будет видно, что футболисты отдают все силы на поле, показывая характер и волю. Искры в игре подопечных Александра Шовковского на европейской арене мы пока не видим. Это касается и командной игры. Но опять же, очень хочется верить, что в ответной игре с «Маккаби» зрители увидят хоть что-то похожее на настоящее «Динамо».

– А в состоянии ли киевляне это сделать?

– Думаю, да. Болельщик простит все кроме равнодушия и трусости. В составе украинской команды есть опытные исполнители, которые не только могут, но и обязаны повести за собой более молодых партнеров.

АЕК Ларнака – Бранн – 0:4. Разгром после удаления. Видео голов и обзор
Легенда Динамо: «Маккаби может поплысть, если...»
Победы не будет? Букмекеры оценили шансы Динамо и Маккаби в матче ЛЕ
Андрей Витренко
