«Наибольше вопросов к «Динамо». Известный тренер вынес вердикт по ЛЕ и ЛК

Сегодня, 27 августа, три украинских клуба проведут ответные матчи еврокубковых турниров. В Лиге Европы «Динамо» после поражения от тель-авивского «Маккаби» (1:3) попытается ликвидировать этот гандикап. В Лиге конференций «Шахтер» попробует доказать случайность ничейного исхода со швейцарским «Серветтом» (1:1). А «Полесье» в этом же турнире сделает все возможное, чтобы реабилитироваться, насколько это возможно, за крупное поражение от итальянской «Фиорентины» (0:3).

О шансах наших команд относительно выхода в групповые раунды ЛЕ и ЛК эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец.

«Динамо»

– Сергей Иванович, на что рассчитывать болельщикам «Динамо» в ответном матче с «Маккаби»?

– Настоящие поклонники команды всегда будут верить в команду до конца. За последние недели в сторону динамовцев вылилось много критики и, в принципе, заслуженной. Шансы попасть в Лигу чемпионов у киевлян были неплохие, но сейчас под вопросом и выступление в Лиге Европы. Я не буду настраивать коллектив, поскольку не являюсь главным тренером «бело-синих», но уверен в одном, что болельщики «Динамо» вправе ждать от команды более эмоциональной игры. Простить можно любую осечку, но если будет видно, что футболисты отдают все силы на поле, показывая характер и волю. Искры в игре подопечных Александра Шовковского на европейской арене мы пока не видим. Это касается и командной игры. Но опять же, очень хочется верить, что в ответной игре с «Маккаби» зрители увидят хоть что-то похожее на настоящее «Динамо».

– А в состоянии ли киевляне это сделать?

– Думаю, да. Болельщик простит все кроме равнодушия и трусости. В составе украинской команды есть опытные исполнители, которые не только могут, но и обязаны повести за собой более молодых партнеров.

– В процентом соотношении, сколько вы отдаете «Динамо» на выход в групповой раунд Лиги Европы?

– Мне сложно сказать, поскольку я не нахожусь в середине команды и не вижу глаза футболистов, не вижу их настроя и самой атмосферы в коллективе. Я только могу предположить, зная возможности футболистов, что отыграть два мяча «бело-синим» под силу. Если мы не умеем контролировать мяч, как испанцы, то тогда должен быть прессинг, активность, чего мы в исполнении «Динамо», надеюсь, пока не видим.

– Почему? По сравнению с прошлым сезоном состав ведь не изменился.

– На мой взгляд, каждый сезон команду нужно освежать несколькими новыми исполнителями для хорошей конкуренции. А у «Динамо» на некоторых позициях ее нет, поэтому где-то футболисты и успокаиваются.

Перед началом прошлого сезона такие промахи допустил даже Хосеп Гвардиола, который сказал, что у него хорошая команда, поэтому не нужно тратить деньги. Все мы видели, на каком месте «Манчестер Сити» завершил прошлый сезон в английской Премьер-лиге и как команда выступила в Лиге чемпионов. Он потом признал свои ошибки, акцентировав внимание на том, что не хватало игроков, которые могут держать мяч. Вот как раз таких футболистов сейчас не хватает и «Динамо», у которого много потерь при переходных фазах, особенно из обороны в атаку.

– После первой игры с «Пафосом» в Лиге чемпионов, все специалисты в один голос твердили, что в ответной игре мы увидим настоящее «Динамо». Но мы его не увидели ни тогда, ни в игре с «Маккаби»…

– К сожалению, это так. Сегодня, может, мы и не увидим настоящее «Динамо», но то, что команда будет заряжена на успех, в этом я почему-то уверен.

ФК Шахтер. Шахтер – Серветт

«Шахтер»

– Подопечные Арды Турана на голову превзошли «Серветт» в первом матче.

– Да, «горнякам» не удалось дожать соперника, хотя шансов для этого было достаточно. Тем не менее, этих шансов у донетчан сейчас наибольше среди всех украинских команд.

– А вы предполагаете такое развитие событий, что швейцарцы и во второй игре могут отскочить. Это будет провалом для «Шахтера»?

– Безусловно. Остаться без группового раунда еврокубков, пусть это и Лига конференций, будет ударом по амбициям «Шахтера». Если вспомнить матчи «горняков» против «Бешикташа» в Лиге Европы, то все думали, что подопечные Арды Турана далеко пойдут, но сейчас, как бы то ни было, команда может вообще остаться без еврокубков. Впрочем, это, на мой взгляд, наименее вероятный сценарий. «Шахтер» обязан проходить «Серветт».

– Сейчас донетчане стали чаще допускать осечки. «Панатинаикос», «Карпаты», «Серветт»…

– Команду возглавил новый наставник. И, как видим, не все поначалу идет гладко. Бразильцев берут для того, чтобы в будущем их выгодно продать. Поэтому и мотивации у латиноамериканцев выше, когда они выступают в еврокубках. Уверен, что в предстоящей игре они сделают свое дело.

ФК Полесье. Полесье – Фиорентина

«Полесье»

– «Полесью» в Италии будет сложно прыгнуть выше головы?

– В первой игре житомиряне наиграли на гол, но вот опыта подобных встреч команде не хватило. Но, учитывая опыт украинских команд прошлых лет, это не касается «Динамо» и «Шахтера», «Полесью» можно выдавать комплименты, поскольку они уже прошли два этапа, а сейчас им достался очень сильный соперник из очень сильного чемпионата.

– Скидку на то, что Руслан Ротань только возглавил команду, сделать можно?

– Безусловно. Я полностью согласен с тренером, который сказал, что до зимы будет определяться с основной обоймой. В команде, если не ошибаюсь, 14 легионеров, а сейчас в старте выходят, по сути, только украинцы. Иностранцев нужно адаптировать к украинским реалиям, а это огромный объем работы. Допустим, в «Шахтере» это процесс происходит уже более 20 лет, а «Полесье» только становится на этот путь.

Тем не менее, считаю, что в первом поединке против «Фиорентины» украинская команда выглядела достойно, чего им желаю продемонстрировать и ответном матче.