Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Главные новости за 27 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 августа.
1. Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00
2. Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра
3А. ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой с командой из Тель-Авива
3В. Арда ТУРАН: «Шахтеру нужны еврокубки. Надеюсь, пройдем этот раунд»
Наставник горняков дал пресс-конференцию перед игрой с Серветтом
4А. Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Гримсби сотворил сенсацию, переиграв красных дьяволов в серии пенальти
4В. Эвертон прошел дальше в Кубке лиги. Алькарас забил, Миколенко сыграл 87 мин
Команда Мансфилд Таун пропустила два гола от ирисок в матче 1/32 финала
5. Кейн на 90+4-й спас Баварию от позора в матче Кубка против команды 3-й лиги
Мюнхенцы добыли непростую победу над ФК Веен со счетом 3:2 в 1/32 финала
6А. Евробаскет-2025. Итоги первого игрового дня
Группа А и В сыграли свои первые матчи
6В. С камбеком. Сборная Украины U-21 по баскетболу 3х3 победила в финале
Сине-желтые проигрывали французам 3:8 в начале игры
7. Жеребьевка парного разряда US Open 2025: пять украинок получили соперниц
В парном турнире Украину представят: сестры Киченок, Ястремская, Стародубцева и Костюк
8. Дубль гения. Лионель Месси вывел Интер Майами в финал Кубка лиг
«Чапли» в полуфинале создали камбэк против «Орландо Сити»
9. У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…
10. Что нужно знать о Евробаскете-2025
Обозреватель Sport.ua анонсирует грядущее континентальное первенство
