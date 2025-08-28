Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 августа 2025, 08:51
Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии

Главные новости за 27 августа на Sport.ua

28 августа 2025, 08:51 |
748
0
Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 августа.

1. Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00

2. Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра

3А. ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой с командой из Тель-Авива

3В. Арда ТУРАН: «Шахтеру нужны еврокубки. Надеюсь, пройдем этот раунд»
Наставник горняков дал пресс-конференцию перед игрой с Серветтом

4А. Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Гримсби сотворил сенсацию, переиграв красных дьяволов в серии пенальти

4В. Эвертон прошел дальше в Кубке лиги. Алькарас забил, Миколенко сыграл 87 мин
Команда Мансфилд Таун пропустила два гола от ирисок в матче 1/32 финала

5. Кейн на 90+4-й спас Баварию от позора в матче Кубка против команды 3-й лиги
Мюнхенцы добыли непростую победу над ФК Веен со счетом 3:2 в 1/32 финала

6А. Евробаскет-2025. Итоги первого игрового дня
Группа А и В сыграли свои первые матчи

6В. С камбеком. Сборная Украины U-21 по баскетболу 3х3 победила в финале
Сине-желтые проигрывали французам 3:8 в начале игры

7. Жеребьевка парного разряда US Open 2025: пять украинок получили соперниц
В парном турнире Украину представят: сестры Киченок, Ястремская, Стародубцева и Костюк

8. Дубль гения. Лионель Месси вывел Интер Майами в финал Кубка лиг
«Чапли» в полуфинале создали камбэк против «Орландо Сити»

9. У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…

10. Что нужно знать о Евробаскете-2025
Обозреватель Sport.ua анонсирует грядущее континентальное первенство

