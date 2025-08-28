Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль гения. Лионель Месси вывел Интер Майами в финал Кубка лиг
Кубок лиг
Интер Майами
28.08.2025 03:30 – FT 3 : 1
Орландо Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
28 августа 2025, 07:46 | Обновлено 28 августа 2025, 07:55
243
0

«Чапли» в полуфинале создали камбэк против «Орландо Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 28 августа определился первый финалист Кубка лиг.

За путёвку в финал боролись две американские команды – «Интер» Майами и «Орландо Сити», которые встретились на арене «Chase Stadium» в Форт-Лодердейле.

«Интер» Майами вышел с первых минут звёздным составом: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Родриго де Пауль, Серхио Бускетс. Несмотря на громкие имена, первый тайм выиграл именно «Орландо Сити», забив на 45+1-й минуте.

Камбэк от «цаплей» не заставил себя ждать. Инициативу в свои руки взял Месси, который за последние 15 минут оформил дубль в ворота соперника. Преимущество закрепил Теласко Сеговия, поставив точку в матче.

В итоге клуб из Майами победил со счётом 3:1 и прошёл в следующий раунд.

Соперником «Интера» в финале станет победитель пары «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс».

Кубок лиг 2025. Плей-офф

Полуфинал. 28 августа

«Интер» Майами – «Орландо Сити» – 3:1

Голы: Месси, 77 (пен.), 88, Сеговия, 90+1 – Пашалич, 45+1

Удаление: Брекало, 75

Видеообзор матча:

Фотогалерея матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Интер Майами).
75’
Давид Брекало (Орландо Сити) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Орландо Сити).
Интер Майами Лионель Месси Орландо Сити Кубок лиг (MLS) Major League Soccer (MLS)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
