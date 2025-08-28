Дубль гения. Лионель Месси вывел Интер Майами в финал Кубка лиг
«Чапли» в полуфинале создали камбэк против «Орландо Сити»
Ночью 28 августа определился первый финалист Кубка лиг.
За путёвку в финал боролись две американские команды – «Интер» Майами и «Орландо Сити», которые встретились на арене «Chase Stadium» в Форт-Лодердейле.
«Интер» Майами вышел с первых минут звёздным составом: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Родриго де Пауль, Серхио Бускетс. Несмотря на громкие имена, первый тайм выиграл именно «Орландо Сити», забив на 45+1-й минуте.
Камбэк от «цаплей» не заставил себя ждать. Инициативу в свои руки взял Месси, который за последние 15 минут оформил дубль в ворота соперника. Преимущество закрепил Теласко Сеговия, поставив точку в матче.
В итоге клуб из Майами победил со счётом 3:1 и прошёл в следующий раунд.
Соперником «Интера» в финале станет победитель пары «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс».
Кубок лиг 2025. Плей-офф
Полуфинал. 28 августа
«Интер» Майами – «Орландо Сити» – 3:1
Голы: Месси, 77 (пен.), 88, Сеговия, 90+1 – Пашалич, 45+1
Удаление: Брекало, 75
