Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов
Кубок лиг
Интер Майами
28.08.2025 03:30 – FT 3 : 1
Орландо Сити
Major League Soccer
Интер Майами – Орландо Сити – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка лиг 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 28 августа состоялся матч 1/2 финала Кубка лиг 2025 между командами Интер Майами и Орландо Сити.

Поединок прошел на стадионе Чейз Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за цаплей оформил легендарный аргентинец Лионель Месси.

Кубок лиг 2025. 1/2 финала, 28 августа

Интер Майами – Орландо Сити – 3:1

Голы: Месси, 77 (пен.), 88, Сеговия, 90+1 – Пашалич, 45+1

Удаление: Брекало, 75

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Теласко Сеговия (Интер Майами).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Интер Майами).
75’
Давид Брекало (Орландо Сити) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Орландо Сити).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
