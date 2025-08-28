В ночь на 28 августа состоялся матч 1/2 финала Кубка лиг 2025 между командами Интер Майами и Орландо Сити.

Поединок прошел на стадионе Чейз Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за цаплей оформил легендарный аргентинец Лионель Месси.

Кубок лиг 2025. 1/2 финала, 28 августа

Интер Майами – Орландо Сити – 3:1

Голы: Месси, 77 (пен.), 88, Сеговия, 90+1 – Пашалич, 45+1

Удаление: Брекало, 75

Видеообзор матча