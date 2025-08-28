Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон прошел дальше в Кубке лиги. Алькарас забил, Миколенко сыграл 87 мин
Кубок Английской лиги
Эвертон
27.08.2025 21:45 – FT 2 : 0
Мансфилд Таун
Англия
28 августа 2025, 00:23 | Обновлено 28 августа 2025, 00:38
110
0

Эвертон прошел дальше в Кубке лиги. Алькарас забил, Миколенко сыграл 87 мин

Команда Мансфилд Таун пропустила два гола от ирисок в матче 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Виталий Миколенко

Вечером 27 августа в Ливерпуле состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги.

«Эвертон» принимал «Мансфилд Таун», команду 3-го дивизиона, на новой арене Hill Dickinson Stadium.

Хозяева поля доминировали на протяжении всего поединка и победили со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.

На 51-й минуте Карлос Алькарас отличился после передачи Харрисона Армстронга, а на 89-й минуте Бету поставил точку в матче, снова воспользовавшись ассистом Армстронга.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко восстановился после травмы и сыграл 87 минут, после чего был заменен.

«Ириски» вышли в 1/16 финала Кубка лиги.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 27 августа

Эвертон – Мансфилд Таун – 2:0

Голы: Алькарас, 51, Бету, 89

Фотогалерея

Кубок английской лиги по футболу Мансфилд Таун Эвертон Виталий Миколенко Карлос Алькарас (футболист) Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
