Эвертон прошел дальше в Кубке лиги. Алькарас забил, Миколенко сыграл 87 мин
Команда Мансфилд Таун пропустила два гола от ирисок в матче 1/32 финала
Вечером 27 августа в Ливерпуле состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги.
«Эвертон» принимал «Мансфилд Таун», команду 3-го дивизиона, на новой арене Hill Dickinson Stadium.
Хозяева поля доминировали на протяжении всего поединка и победили со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.
На 51-й минуте Карлос Алькарас отличился после передачи Харрисона Армстронга, а на 89-й минуте Бету поставил точку в матче, снова воспользовавшись ассистом Армстронга.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко восстановился после травмы и сыграл 87 минут, после чего был заменен.
«Ириски» вышли в 1/16 финала Кубка лиги.
Кубок английской лиги. 1/32 финала, 27 августа
Эвертон – Мансфилд Таун – 2:0
Голы: Алькарас, 51, Бету, 89
