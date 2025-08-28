Эвертон прошел дальше в Кубке лиги. Алькарас забил, Миколенко сыграл 87 мин

Вечером 27 августа в Ливерпуле состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги.

«Эвертон» принимал «Мансфилд Таун», команду 3-го дивизиона, на новой арене Hill Dickinson Stadium.

Хозяева поля доминировали на протяжении всего поединка и победили со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.

На 51-й минуте Карлос Алькарас отличился после передачи Харрисона Армстронга, а на 89-й минуте Бету поставил точку в матче, снова воспользовавшись ассистом Армстронга.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко восстановился после травмы и сыграл 87 минут, после чего был заменен.

«Ириски» вышли в 1/16 финала Кубка лиги.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 27 августа

Эвертон – Мансфилд Таун – 2:0

Голы: Алькарас, 51, Бету, 89

Фотогалерея