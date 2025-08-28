С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала
Команды Зинченко, Миколенко, Ярмолюка и Варфоломеева получили соперников
В ночь на 28 августа состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль в третьем раунде турнира поборется против Саутгемптона. Манчестер Сити проведет поединок с Хаддерсфилдом.
Обладатель трофея клубного чемпионата мира Челси за выход в 1/8 финала сыграет с Линкольн Сити, за который выступает украинский хавбек Иван Варфоломеев.
Арсенал вместе с Александром Зинченко встретится с ФК Порт Вейл. Брентфорд и Егор Ярмолюк сразятся с Астон Виллой, а Эвертон вместе с Миколенко выйдет против Вулверхэмптона.
Следующим соперником Гримсби Таун, который во втором круге сенсационно выбил Манчестер Юнайтед, будет Шеффилд Уэнсдей.
Матчи 1/16 финала Кубка лиги Англии пройдут во второй половине сентября в течение двух недель.
Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/16 финала
- Порт Вейл – Арсенал
- Суонси – Ноттингем Форест
- Линкольн Сити – Челси
- Тоттенхэм – Донкастер
- Брентфорд – Астон Вилла
- Хаддерсфилд – Манчестер Сити
- Ливерпуль – Саутгемптон
- Ньюкасл – Брэдфорд
- Шеффилд Уэнсдей – Гримсби Таун
- Вулверхэмптон – Эвертон
- Кристал Пэлас – Миллуолл
- Бернли – Кардифф Сити
- Рексхэм – Рединг
- Уиган – Уиком
- Барнсли – Брайтон
- Фулхэм – Кембридж
