С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала

В ночь на 28 августа состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль в третьем раунде турнира поборется против Саутгемптона. Манчестер Сити проведет поединок с Хаддерсфилдом.

Обладатель трофея клубного чемпионата мира Челси за выход в 1/8 финала сыграет с Линкольн Сити, за который выступает украинский хавбек Иван Варфоломеев.

Арсенал вместе с Александром Зинченко встретится с ФК Порт Вейл. Брентфорд и Егор Ярмолюк сразятся с Астон Виллой, а Эвертон вместе с Миколенко выйдет против Вулверхэмптона.

Следующим соперником Гримсби Таун, который во втором круге сенсационно выбил Манчестер Юнайтед, будет Шеффилд Уэнсдей.

Матчи 1/16 финала Кубка лиги Англии пройдут во второй половине сентября в течение двух недель.

Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/16 финала