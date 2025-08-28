С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок английской лиги
28 августа 2025, 02:18 | Обновлено 28 августа 2025, 02:41
Команды Зинченко, Миколенко, Ярмолюка и Варфоломеева получили соперников

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 28 августа состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Действующий чемпион АПЛ Ливерпуль в третьем раунде турнира поборется против Саутгемптона. Манчестер Сити проведет поединок с Хаддерсфилдом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обладатель трофея клубного чемпионата мира Челси за выход в 1/8 финала сыграет с Линкольн Сити, за который выступает украинский хавбек Иван Варфоломеев.

Арсенал вместе с Александром Зинченко встретится с ФК Порт Вейл. Брентфорд и Егор Ярмолюк сразятся с Астон Виллой, а Эвертон вместе с Миколенко выйдет против Вулверхэмптона.

Следующим соперником Гримсби Таун, который во втором круге сенсационно выбил Манчестер Юнайтед, будет Шеффилд Уэнсдей.

Матчи 1/16 финала Кубка лиги Англии пройдут во второй половине сентября в течение двух недель.

Кубок английской лиги 2025/26. Пары 1/16 финала

  • Порт Вейл – Арсенал
  • Суонси – Ноттингем Форест
  • Линкольн Сити – Челси
  • Тоттенхэм – Донкастер
  • Брентфорд – Астон Вилла
  • Хаддерсфилд – Манчестер Сити
  • Ливерпуль – Саутгемптон
  • Ньюкасл – Брэдфорд
  • Шеффилд Уэнсдей – Гримсби Таун
  • Вулверхэмптон – Эвертон
  • Кристал Пэлас – Миллуолл
  • Бернли – Кардифф Сити
  • Рексхэм – Рединг
  • Уиган – Уиком
  • Барнсли – Брайтон
  • Фулхэм – Кембридж


Главный тренер Гримсби Таун прокомментировал победу над МЮ
Рубен АМОРИМ: «Всем понятно, что произошло. Уже все ясно»
МЮ впервые проиграл в Кубке лиги команде четвертого по силе дивизиона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
