Бенфика продолжила свою феноменальную «сухую» серию
Керем Актюркоглу вошел в историю Лиги чемпионов
В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов Бенфика победила Фенербахче со счетом 1:0 и вышла в основной этап Лиги чемпионов.
Благодаря этому результату Бенфика снова обновила свой рекорд: в 7-ми первых матчах сезона не пропустила ни одного гола.
Рекордная «сухая» серия Бенфики в начале сезона:
- СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
- ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
- ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
- ЧП, Бенфика – Тондела – 3:0
- ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
В шести из этих матчей за Бенфику играл Анатолий Трубин.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику в каждом сезоне:
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 6 (из 6-ти!)
Автором победного гола в матче является Керем Актюркоглу, который стал первым турецким футболистом в истории Лиги чемпионов (квалификация и основной этап), забившим гол в ворота турецкой команды, играя за иностранный клуб.
Всего за свою карьеру Актюркоглу забил три гола в ворота Фенербахче: в 2021 и 2023 годах в составе Галатасарая, в 2025 году – в составе Бенфики.
1 - Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler & grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu. Aşina. pic.twitter.com/bY6BZPhaLp— OptaCan (@OptaCan) August 27, 2025
🇹🇷Kerem Aktürkoğlu marcou o 1.º golo frente a uma equipa turca nas provas europeias.— Playmaker (@playmaker_PT) August 27, 2025
Apontou o 3.º golo frente ao Fenerbahçe:
2025 Benfica
2023 Galatasaray
2021 Galatasaray pic.twitter.com/M2DfEl24ps
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…
Владиславу интересен вариант с «Жироной»