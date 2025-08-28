Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика продолжила свою феноменальную «сухую» серию
Португалия
28 августа 2025, 00:34 | Обновлено 28 августа 2025, 00:36
269
1

Бенфика продолжила свою феноменальную «сухую» серию

Керем Актюркоглу вошел в историю Лиги чемпионов

28 августа 2025, 00:34 | Обновлено 28 августа 2025, 00:36
269
1
Бенфика продолжила свою феноменальную «сухую» серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги чемпионов Бенфика победила Фенербахче со счетом 1:0 и вышла в основной этап Лиги чемпионов.

Благодаря этому результату Бенфика снова обновила свой рекорд: в 7-ми первых матчах сезона не пропустила ни одного гола.

Рекордная «сухая» серия Бенфики в начале сезона:

  • СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
  • ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
  • ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
  • ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
  • ЧП, Бенфика – Тондела – 3:0
  • ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0

В шести из этих матчей за Бенфику играл Анатолий Трубин.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику в каждом сезоне:

  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 6 (из 6-ти!)

Автором победного гола в матче является Керем Актюркоглу, который стал первым турецким футболистом в истории Лиги чемпионов (квалификация и основной этап), забившим гол в ворота турецкой команды, играя за иностранный клуб.

Всего за свою карьеру Актюркоглу забил три гола в ворота Фенербахче: в 2021 и 2023 годах в составе Галатасарая, в 2025 году – в составе Бенфики.

Керем Актюркоглу Бенфика чемпионат Португалии по футболу Лига чемпионов статистика Анатолий Трубин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Перший Серед Рівних
Дуже добре грає в захисті команда. Заслуги Трубіна в цій сухій серії трошки більше, чим ніфіга.
Ответить
0
