Александр ШОВКОВСКИЙ: «Критика влияет на команду, и мы ее заслужили»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

– После первого матча с «Маккаби» и на команду, и на вас лично обрушились и критика, и «хейт». Учитывая это, в каком психологическом состоянии команда подходит к ответному матчу?

– Безусловно, критика в адрес команды влияет на всех, и мы, безусловно, ее заслужили. Мы отыграли первый тайм с «Маккаби» со счетом 1:1, имели план на второй тайм, но произошло удаление, которое повлияло и на наши действия, и на результат.

Да, отыграть два мяча возможно. Никаких вопросов здесь нет. Бывают ситуации и посложнее. Что нужно, чтобы добиться этого? Прежде всего – желание, понимание, и чтобы на нашей стороне была фортуна, чтобы она снова повернулась к нам лицом. Но мы должны это заслужить своими действиями на поле. Над этим мы работали, об этом говорили.

– Хотя это и не тема матча, но все же: очень много было информации о том, что между вами и Андреем Ярмоленко произошел конфликт на тренировке. Могли бы вы внести ясность в эту ситуацию, чтобы расставить в ней все точки над «i»?

– Команда, по сути, на сборах уже второй месяц. И в команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы, – это уже ни на какую голову не укладывается.

Если бы все произошло так, как это преподнесли, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все, улыбнулись. И это ничего не изменило: все равно завтра нужно решать задачу и делать все от нас зависящее, чтобы этого добиться.

— Все ли готовы к завтрашнему матчу?

— К сожалению, нам не помогут Торрес и Ванат. На них мы завтра не сможем рассчитывать.

— 17 лет назад «Динамо» обыграло московский «Спартак» и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Может, для повышения мотивации имеет смысл дать команде посмотреть тот матч?

– Как говорится, что слишком, то не здраво. Мы разобрали много наших матчей, много игровых моментов, где мы могли сыграть лучше, где мы должны усиливать наши действия. Разобрали и хорошие моменты в нашем исполнении. Этого, думаю, достаточно. Кто из ребят следит за историей «Динамо», те и сами могут посмотреть те или иные матчи из прошлого, но точно это не имеет смысла делать командно.

– У вас была неделя на подготовку к этому матчу и анализ первого поединка с «Маккаби». Какие итоговые выводы вы сделали для себя относительно поражения от соперника: каким оказался баланс между какими-то просчетами, действиями игроков, влиянием удаления в составе вашей команды?

– Ответ может быть таким: мы сделали выводы. Я же не буду говорить вам, на чем мы конкретно акцентировали внимание команды во время подготовки к завтрашнему матчу – это, наверное, будет неправильно. Да, мы провели определенную работу, и, надеюсь, она принесет результат. Просто нам не будет – это точно. Мы это прекрасно понимаем. Но мы будем делать все от нас зависящее, чтобы завтра уйти с поля с высоко поднятой головой.

– Нельзя не попросить вас прокомментировать усиление тренерского штаба «Динамо» в лице польского специалиста Мацея Кендзеорека.

– Мы давно общались с ним и встречались несколько раз в Польше, когда наша команда была здесь. Обсуждали возможное сотрудничество, взаимоотношения в тренерском штабе и направления его работы — это и аналитика, и стандартные положения, и функции помощника главного тренера, Мацей тоже будет помогать мне в решении задач, которые стоят перед командой. Его опыт говорит сам за себя. С удовольствием приняли его в нашу команду, в нашу семью.

Матч «Динамо» Киев — «Маккаби» Тель-Авив состоится 28 августа в 21:00.