Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «В Украине упал уровень футбола. Надо говорить об этом»

Коуч сборной Украины U-19 обеспокоен состояниям дел в нашем футболе

УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко объяснил провал украинских клубов в еврокубках. Специалист считает, что все закономерно.

«В Украине упал уровень футбола. Надо говорить об этом прямо. Раньше на европейской арене нам было легче играть – мы не замечали польские команды, венгерские.

Мы играли и знали, что у нас больше мастерства, больше опыта. Ценой этого мы их переигрывали. Сейчас мы не можем на классе переиграть ни одну команду.

Падает уровень, нам не хватает конкурентной среды в стране. Команды, которые играют в основных этапах еврокубков, истощаются, их просто не хватает. Поэтому нужно улучшать уровень национального первенства. Принять это и работать», – сказал коуч.

