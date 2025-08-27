Мирон МАРКЕВИЧ: «У Михавко хороший первый пас, он читает игру»

Очередным представителем киевского «Динамо» в национальной сборной Украины стал защитник Тарас Михавко, который вошел в список футболистов, вызванных Сергеем Ребровым в ее ряды перед матчами отборочного цикла ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном.

Оценку 20-летнему воспитаннику футбола Львовщины и решению главного тренера сине-желтых в комментарии для Sport.ua дал экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич.

– Понятно, что тренерскому штабу нужно что-то пробовать, – сказал специалист. – Михавко получил шанс, ведь сейчас он у нас один из лучших защитников. А как он себя проявит – это уже другой вопрос.

– Какие качества Михавки вы бы отметили?

– У него хороший первый пас, он читает игру. Понятно, что парню еще нужно добавлять, но у него есть потенциал.