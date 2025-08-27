Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «У Михавко хороший первый пас, он читает игру»
Чемпионат мира
27 августа 2025, 18:06 |
442
4

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Михавко хороший первый пас, он читает игру»

Опытный специалист – о будущем дебютанте главной команды

27 августа 2025, 18:06 |
442
4
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Михавко хороший первый пас, он читает игру»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Очередным представителем киевского «Динамо» в национальной сборной Украины стал защитник Тарас Михавко, который вошел в список футболистов, вызванных Сергеем Ребровым в ее ряды перед матчами отборочного цикла ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном.

Оценку 20-летнему воспитаннику футбола Львовщины и решению главного тренера сине-желтых в комментарии для Sport.ua дал экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич.

– Понятно, что тренерскому штабу нужно что-то пробовать, – сказал специалист. – Михавко получил шанс, ведь сейчас он у нас один из лучших защитников. А как он себя проявит – это уже другой вопрос.

– Какие качества Михавки вы бы отметили?

– У него хороший первый пас, он читает игру. Понятно, что парню еще нужно добавлять, но у него есть потенциал.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Если бы он что-то читал,то мы бы про него тоже читали.
Не слышал вообще про интерес к нему
Ответить
+1
Andromed
сумніваюсь що він вийде з перших хвилин, треба із запасу його пробувати спочатку
Ответить
0
u6464u
краще б цей Михавко  грав , а не читав .)))
Ответить
0
Ron Noiill
Хз, цей чувак плате чи робе щось інше ,щоб його вважали футболістом, але це зовсім не так . Такого слабкого захисника навіть у бронзових унітазів немає.
Ответить
0
