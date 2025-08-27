Лидер Маккаби пригрозил Динамо перед матчем ЛЕ: «Должны забивать больше»
Ошер Давида поделился ожиданиями от предстоящего матча
Вингер «Маккаби» Тель-Авив Ошер Давида поделился ожиданиями перед ответным матчем против киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы.
«В прошлом сезоне мы вылетели от «Олимпиакоса», хотя выиграли первый матч. Многие игроки с тех пор не осталось, поэтому я хорошо помню этот матч и буду помнить еще долго. Однозначно, задача еще не завершена, надеюсь, никто не думает, что все кончено. Нужно думать, что счет 0:0 и выиграть игру так, как мы умеем, не думать о преимуществе.
В раздевалке клуба изменилось многое, есть новая динамика, молодые и талантливые ребята, все берут на себя больше, особенно после ухода лидеров. Надеюсь, все будет хорошо, и верю в команду.
Все говорили, что мы должны были забить больше, но с другой стороны, мы провели хороший матч. После этого уже никто не говорил, потому что мы сосредоточены на следующей игре.
С командной точки зрения наша цель – снова защитить титул чемпиона. Два года подряд мы вылетали из кубка на стадиях, не являвшихся полуфиналом или финалом, поэтому наша цель – идти за кубком. С личной точки зрения хочу повторить прошлый сезон и даже больше, я не довольствуюсь тем, что было, потому что хочу прогрессировать индивидуально.
Могу ли стать лучшим? Я не смотрю на это, как вы. Всегда смотрю на себя все равно. Возможно, сейчас я могу быть значительно важнее для команды, но всегда слежу за собой и стараюсь улучшаться», – сказал футболист.
Ранее сообщалось, что Маккаби отказался проводить тренировки в Люблине.
