Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер Маккаби пригрозил Динамо перед матчем ЛЕ: «Должны забивать больше»
Лига Европы
27 августа 2025, 18:03 |
Ошер Давида поделился ожиданиями от предстоящего матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Ошер Давида

Вингер «Маккаби» Тель-Авив Ошер Давида поделился ожиданиями перед ответным матчем против киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы.

«В прошлом сезоне мы вылетели от «Олимпиакоса», хотя выиграли первый матч. Многие игроки с тех пор не осталось, поэтому я хорошо помню этот матч и буду помнить еще долго. Однозначно, задача еще не завершена, надеюсь, никто не думает, что все кончено. Нужно думать, что счет 0:0 и выиграть игру так, как мы умеем, не думать о преимуществе.

В раздевалке клуба изменилось многое, есть новая динамика, молодые и талантливые ребята, все берут на себя больше, особенно после ухода лидеров. Надеюсь, все будет хорошо, и верю в команду.

Все говорили, что мы должны были забить больше, но с другой стороны, мы провели хороший матч. После этого уже никто не говорил, потому что мы сосредоточены на следующей игре.

С командной точки зрения наша цель – снова защитить титул чемпиона. Два года подряд мы вылетали из кубка на стадиях, не являвшихся полуфиналом или финалом, поэтому наша цель – идти за кубком. С личной точки зрения хочу повторить прошлый сезон и даже больше, я не довольствуюсь тем, что было, потому что хочу прогрессировать индивидуально.

Могу ли стать лучшим? Я не смотрю на это, как вы. Всегда смотрю на себя все равно. Возможно, сейчас я могу быть значительно важнее для команды, но всегда слежу за собой и стараюсь улучшаться», – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Маккаби отказался проводить тренировки в Люблине.

Маккаби Тель-Авив Динамо Киев Динамо - Маккаби Т-А Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: ONE
