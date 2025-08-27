ПСЖ отказался продавать футболиста, которого считает одним из лидеров клуба

Центральный полузащитник французского ПСЖ и сборной Португалии Витинья не покинет нынешний клуб ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», однако у него нет никаких шансов подписать португальца.

По информации источника, главный тренер Луис Энрике, спортивный директор Луиш Кампуш и президент Нассер Аль-Хелаифи считаю Витинью неприкосновенным игроком и одним из лидеров парижского клуба.

В контракте полузащитника не прописана клаусула, в Париже не будут вести никаких переговоров об уходе игрока.

В прошлом сезоне полузащитник провел 59 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Контракт Витиньи с ПСЖ действует до июня 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 80 млн евро.