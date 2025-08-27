Экс-первая ракетка вернется на корт после годичной паузы

33-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA 600) объявила о возвращении на корт после одного года паузы в игре.

Бывшая первая ракетка мира заявилась на турнир ITF W75 во французском городе Ле-Небур, который пройдет с 8 по 14 сентября.

Для Каролины это будет первый турнир с прошлогоднего US Open, на котором она получила травму голеностопа в матче 1/32 финала. В сентября 2024 она перенесла операцию, а в мае 2025 снова лягла под нож из-за той же проблемы.

Плишкова числится в альтернативном списке на квалификацию 75-тысячника в Ле-Небуре. Однако, с высокой вероятностью, она получит wild card от организаторов.