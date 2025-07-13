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WTA
13 июля 2025, 00:18 | Обновлено 13 июля 2025, 00:19
271
0

Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?

Элина заняла девятое место

13 июля 2025, 00:18 | Обновлено 13 июля 2025, 00:19
271
0
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
GiveMeSport

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых теннисисток в истории.

Первую строчку заняла американка Винус Уильямс, которая за карьеру заработала 31 497 638 фунтов стерлингов.

Второе место досталось Виктории Азаренко (£28,458,020), а третье – чешской теннисистке Петре Квитовой (£27,653,824).

Каролин Возняцки разместилась на четвертой строчке, ее доход составляет £26 913 740, а польская теннисистка Ига Свьонтек – 5-я (£26 862 508).

В десятку рейтинга также попала Элина Свитолина, которая за карьеру заработала £19 251 028 – украинка заняла девятую строчку.

Отметим, что данный рейтинг составлен без учета призовых последнего розыгрыша Уимблдона.

Рейтинг самых богатых теннисисток от GiveMeSport

  1. Винус Уильямс – £31,497, 638
  2. Виктория Азаренко – £28,458,020
  3. Петра Квитова – £27 653 824
  4. Каролин Возняцки – £26 913 740
  5. Ига Свьонтек – £26 862 508
  6. Арина Соболенко – £26 604 915
  7. Коко Гофф – £20 035 858
  8. Каролина Плишкова – £19 284 028
  9. Элина Свитолина – £19 251 028
  10. Наоми Осака – £16 680 232
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GiveMeSport Винус Уильямс Петра Квитова Виктория Азаренко Каролин Возняцки Ига Свёнтек Арина Соболенко Коко Гауфф Каролина Плишкова Элина Свитолина Наоми Осака WTA рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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