Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых теннисисток в истории.

Первую строчку заняла американка Винус Уильямс, которая за карьеру заработала 31 497 638 фунтов стерлингов.

Второе место досталось Виктории Азаренко (£28,458,020), а третье – чешской теннисистке Петре Квитовой (£27,653,824).

Каролин Возняцки разместилась на четвертой строчке, ее доход составляет £26 913 740, а польская теннисистка Ига Свьонтек – 5-я (£26 862 508).

В десятку рейтинга также попала Элина Свитолина, которая за карьеру заработала £19 251 028 – украинка заняла девятую строчку.

Отметим, что данный рейтинг составлен без учета призовых последнего розыгрыша Уимблдона.

Рейтинг самых богатых теннисисток от GiveMeSport