Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
Элина заняла девятое место
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых теннисисток в истории.
Первую строчку заняла американка Винус Уильямс, которая за карьеру заработала 31 497 638 фунтов стерлингов.
Второе место досталось Виктории Азаренко (£28,458,020), а третье – чешской теннисистке Петре Квитовой (£27,653,824).
Каролин Возняцки разместилась на четвертой строчке, ее доход составляет £26 913 740, а польская теннисистка Ига Свьонтек – 5-я (£26 862 508).
В десятку рейтинга также попала Элина Свитолина, которая за карьеру заработала £19 251 028 – украинка заняла девятую строчку.
Отметим, что данный рейтинг составлен без учета призовых последнего розыгрыша Уимблдона.
Рейтинг самых богатых теннисисток от GiveMeSport
- Винус Уильямс – £31,497, 638
- Виктория Азаренко – £28,458,020
- Петра Квитова – £27 653 824
- Каролин Возняцки – £26 913 740
- Ига Свьонтек – £26 862 508
- Арина Соболенко – £26 604 915
- Коко Гофф – £20 035 858
- Каролина Плишкова – £19 284 028
- Элина Свитолина – £19 251 028
- Наоми Осака – £16 680 232
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