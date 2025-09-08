Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Тренер назвал причину, почему Ярмоленко не вызвали в сборную Украины

Максим Фещук – об отсутствии вингера в заявке Реброва

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» Максим Фещук отреагировал на заявку сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира 2026, в которой отсутствует легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко.

«Что сегодня Андрей может дать сборной? Авторитет, опыт, мастерство, но годы также берут свое, футбол не стоит на месте, футбол – динамичная игра. Рано или поздно Ярмоленко все равно придется заканчивать игры за национальную сборную.

В этом случае его отсутствие говорит о том, что сегодня недостаточно его авторитета, умения, предыдущих заслуг», – сказал Фещук.

