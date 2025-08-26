Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
26 августа 2025, 20:09 | Обновлено 26 августа 2025, 20:14
Жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций объединены в одно шоу

Церемония пройдет 29 августа в 14:00 по киевскому времени

УЕФА

Организаторы изменили формат жеребьевки группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

В этом году обе жеребьевки проведут во время одной церемонии. При этом на сцене не будут использовать традиционные шары. Вместо этого жереб определит специальное программное обеспечение.

Кнопку активации нажмут всего один раз в начале церемонии, после чего система случайным образом распределит соперников для каждой команды, а также определит, кто будет играть дома, а кто на выезде.

Результаты жеребьевки будут публиковаться постепенно – корзина за корзиной.

Церемония жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций начнется в пятницу, 29 августа, в 14:00 по киевскому времени.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет днем раньше, 28 августа, в 19:00 по киевскому времени.

Осенью в еврокубках точно сыграет киевское «Динамо», которое выступает в Q4 Лиги Европы. Донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье» 28 августа проведут ответные матчи Лиги конференций.

Николай Степанов
