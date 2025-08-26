Гаэль Монфис – Роман Сафиуллин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025
26 августа муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 49) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде француз сыграет против «нейтрала» Романа Сафиуллина (АТР 94). Поединок состоится четвертым запуском на корте №5 после игры Зигемунд – Шнайдер. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.
Это будет первая встреча соперников.
Победитель противостояния во втором круге поборется либо против Билли Харриса, либо против Феликса Оже-Альяссима.
