Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
26 августа 2025, 16:54 |
Гаэль Монфис – Роман Сафиуллин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2025

Гаэль Монфис – Роман Сафиуллин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

26 августа муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 49) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде француз сыграет против «нейтрала» Романа Сафиуллина (АТР 94). Поединок состоится четвертым запуском на корте №5 после игры Зигемунд – Шнайдер. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния во втором круге поборется либо против Билли Харриса, либо против Феликса Оже-Альяссима.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Роман Сафиуллин Гаэль Монфис смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
