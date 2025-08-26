Печальное дежавю Алмейды в Севилье. Будет ли второй провал?
Аргентинец повторил свой неудачный игровой старт в клубе уже в качестве главного тренера
В матче второго тура испанской Ла Лиги «Хетафе» на выезде победил «Севилью» со счетом 2:1.
Таким образом, «Севилья» начала новый сезон чемпионата Испании с двух поражений.
Интересным фактом является то, что в обоих сезонах, в которых Матиас Алмейда был игроком или тренером «Севильи», команда начинала с двух поражений.
В сезоне 1996/97, когда Алмейда выступал за «Севилью», клуб вылетел в Сегунду.
Матчи первых двух туров Ла Лиги, когда Алмейда начинал с поражения
- Как игрок (1996/97, вылет): 0:1 против «Реал Сосьедад» и 1:2 против «Сарагосы»
- Как тренер (2025/26): 2:3 против «Атлетика» и 1:2 против «Хетафе»
2 - Sevilla have lost their first two @LaLiga games in each of the two seasons Matías Almeyda has been in charge 🇦🇷— OptaJose (@OptaJose) August 26, 2025
As a player (relegation in 96/97)
❌vs Real Sociedad (1-0)
❌vs Zaragoza (1-2)
As a manager
❌vs Athletic (3-2)
❌vs Getafe (1-2)
Weight. pic.twitter.com/SnKMM59WHv
