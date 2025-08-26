Печальное дежавю Алмейды в Севилье. Будет ли второй провал?

В матче второго тура испанской Ла Лиги «Хетафе» на выезде победил «Севилью» со счетом 2:1.

Таким образом, «Севилья» начала новый сезон чемпионата Испании с двух поражений.

Интересным фактом является то, что в обоих сезонах, в которых Матиас Алмейда был игроком или тренером «Севильи», команда начинала с двух поражений.

В сезоне 1996/97, когда Алмейда выступал за «Севилью», клуб вылетел в Сегунду.

Матчи первых двух туров Ла Лиги, когда Алмейда начинал с поражения

Как игрок (1996/97, вылет): 0:1 против «Реал Сосьедад» и 1:2 против «Сарагосы»

Как тренер (2025/26): 2:3 против «Атлетика» и 1:2 против «Хетафе»