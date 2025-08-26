Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Печальное дежавю Алмейды в Севилье. Будет ли второй провал?
Испания
26 августа 2025, 15:57
Аргентинец повторил свой неудачный игровой старт в клубе уже в качестве главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Алмейда

В матче второго тура испанской Ла Лиги «Хетафе» на выезде победил «Севилью» со счетом 2:1.

Таким образом, «Севилья» начала новый сезон чемпионата Испании с двух поражений.

Интересным фактом является то, что в обоих сезонах, в которых Матиас Алмейда был игроком или тренером «Севильи», команда начинала с двух поражений.

В сезоне 1996/97, когда Алмейда выступал за «Севилью», клуб вылетел в Сегунду.

Матчи первых двух туров Ла Лиги, когда Алмейда начинал с поражения

  • Как игрок (1996/97, вылет): 0:1 против «Реал Сосьедад» и 1:2 против «Сарагосы»
  • Как тренер (2025/26): 2:3 против «Атлетика» и 1:2 против «Хетафе»
Севилья Хетафе чемпионат Испании по футболу статистика Луис Милья Ла Лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
