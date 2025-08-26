Два поражения на старте. Севилья уступила Хетафе в Ла Лиге

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Севилья» уступила «Хетафе» на домашнем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (1:2).

На 15-й минуте Адриан Лисо вывел гостей вперед. В конце первого тайма хозяева сравняли счет благодаря автоголу Хорхе Иглесиаса (45 мин).

В начале второй половины Адриан Лисо оформил дубль и снова вывел «Хетафе» вперед (51 мин). Этот гол оказался решающим и принес гостям победу (2:1).

«Севилья» стартовала в Ла Лиге с двух поражений, а «Хетафе» имеет 2 победы и 6 очков и входит в группу лидеров.

Ла Лига. 2-й тур, 25 августа

Севилья – Хетафе – 1:2

Голы: Хуан Иглесиас, 45 (автогол) – Адриан Лисо, 15, 51