25 августа на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Севилья встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда еще в 2023-м году выигрывала Лигу Европы - в который уже раз. Впрочем, параллельно в том же сезоне на внутренней арене она начала свое падение в Примере. Эта деградация продолжалась в следующих розыгрыша. Пока в итоге весной удалось закончить на семнадцатом месте, всего в одном очке перед конкурентом в борьбе за выживание - Леганесом.

Весной спасал от выживания опытный Капаррос. Но он так и остался временным пожарником - летом полноценным наставником стал Алмейда. Тот мог начать на новом месте, во время официального дебюта, хотя бы с ничьей в Бильбао. Но, отыгравшись после перерыва с 0:2, похоже, все же потратили на это уж очень много сил. И все же в концовке пропустил еще раз в свои ворота, и исправить на это не было ни сил, ни времени.

Хетафе

Клуб при этом же наставника, Бордаласе, смог пробиться в Лигу Европы и сыграть там в плей-офф. После ухода Пепе чуть не дошло до вылета. Но специалист вернулся, и не допустил перехода в Сегунду. С другой стороны, былые позиции так и не получилось отвоевать - максимум, это заканчивали в числе середняков. А в прошлом сезоне взяли всего на одно очко больше, чем нынешний противник - 42. И только плотность участников и дополнительные показатели принесли при этом итоговую тринадцатую позицию.

Многого сейчас от команды из Мадрида не ждали. Но на этот раз получилось неожиданно уверенно начать с победы, причем, во-первых, на поле достаточно сильного противника, Сельты, во-вторых, еще и со счетом 2:0. Конечно, это может быть и приятное исключение - свой уровень нужно подтвердить новыми успехами.

Статистика личных встреч

У Севильи было три победы кряду. Но в феврале она ограничилась нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев поля есть шансы на успех. Но гости выглядят неплохо - ставим на тотал больше 2,0 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.98.