  4. Юрий ВИРТ: «Ждем в Тернополе Шахтер»
Кубок Украины
26 августа 2025, 14:21 |
Юрий ВИРТ: «Ждем в Тернополе Шахтер»

Главный тренер Нивы мечтает увидеть в городе гранда УПЛ

26 августа 2025, 14:21 |
Юрий ВИРТ: «Ждем в Тернополе Шахтер»
Нива. Юрий Вирт

Победив в Одессе местный ФК «Реал-Фарма» – 3:0, футболисты тернопольской «Нивы» пробились в 1/16 финала Кубка Украины.

Главный тренер «Нивы» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он пожелал в соперники своим подопечным в следующем раунде кубкового турнира.

«Считаю, что новый формат Кубка Украины – интересный, прежде всего, появилась возможность проявить себя на таком уровне представителям любительских команд. Не исключено, что кто-то из них попал на заметку селекционерам более именитых клубов.

Взять играющего президента ФК «Реал-Фарма» Николая Лиховидова – нашего вчерашнего визави.

Думаю, что ему – самому возрастному футболисту-профессионалу Украины – также было интересно попробовать свои силы в противостоянии с перволиговой командой.

А для меня матч в Одессе был полезен тем, что дал возможность сыграть футболистам, у которых было недостаточно практики в календарных поединках чемпионата. Поэтому, думаю, что довольными остались все.

Кого бы я хотел видеть соперником «Нивы» в следующем раунде? «Шахтер». И не только потому, что в свое время мне пришлось защищать его ворота. На мой взгляд, «Шахтер» сейчас среди отечественных команд демонстрирует самый содержательный футбол, и мои подопечные обогатились бы ценным опытом. Уверен, что приезд «Шахтера» в Тернополь вызвал бы большой интерес у болельщиков, которым пришлось бы столкнуться с проблемой лишнего билета».

Нива Тернополь Реал Фарма Одесса Кубок Украины по футболу Юрий Вирт инсайд Шахтер Донецк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
