Без шансов. Тернопольская Нива разгромила соперника в Кубке Украины

В понедельник, 25 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».

Команды сыграли на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

После первого тайма соперники не сумели открыть счет в этом противостоянии. Все изменилось на 60-й минуте, когда полузащитник Сергей Давыдов, который вышел на замену, нанес точний удар из-за пределов штрафной площади.

После этого успеха подопечные Юрия Вирта продолжити увеличивать свое преимущество – сначала гол забил фланговый полузащитник Марьян Мысык, а на 81-й минуте третий гол в ворота одесского клуба забил Андрей Бей.

Он реализовал пенальти и сделал счет разгромным.

Кубок Украины, 1/32 финала. 25 августа

Реал Фарма Одесса – Нива Тернополь – 0:3

Голы: Давыдов, 60, Мысык, 79, Бей, 81 (пен)

Видеозапись матча: