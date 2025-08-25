Без шансов. Тернопольская Нива разгромила соперника в Кубке Украины
Подопечные Юрия Вирта отправили в ворота «Реал Фарма» три мяча в матче 1/32 финала
В понедельник, 25 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».
Команды сыграли на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
После первого тайма соперники не сумели открыть счет в этом противостоянии. Все изменилось на 60-й минуте, когда полузащитник Сергей Давыдов, который вышел на замену, нанес точний удар из-за пределов штрафной площади.
После этого успеха подопечные Юрия Вирта продолжити увеличивать свое преимущество – сначала гол забил фланговый полузащитник Марьян Мысык, а на 81-й минуте третий гол в ворота одесского клуба забил Андрей Бей.
Он реализовал пенальти и сделал счет разгромным.
Кубок Украины, 1/32 финала. 25 августа
Реал Фарма Одесса – Нива Тернополь – 0:3
Голы: Давыдов, 60, Мысык, 79, Бей, 81 (пен)
Видеозапись матча:
События матча
