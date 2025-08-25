Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без шансов. Тернопольская Нива разгромила соперника в Кубке Украины
Кубок Украины
Реал Фарма
25.08.2025 13:00 – FT 0 : 3
Нива Тернополь
Кубок Украины
Без шансов. Тернопольская Нива разгромила соперника в Кубке Украины

Подопечные Юрия Вирта отправили в ворота «Реал Фарма» три мяча в матче 1/32 финала

ФК Нива Тернополь

В понедельник, 25 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».

Команды сыграли на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

После первого тайма соперники не сумели открыть счет в этом противостоянии. Все изменилось на 60-й минуте, когда полузащитник Сергей Давыдов, который вышел на замену, нанес точний удар из-за пределов штрафной площади.

После этого успеха подопечные Юрия Вирта продолжити увеличивать свое преимущество – сначала гол забил фланговый полузащитник Марьян Мысык, а на 81-й минуте третий гол в ворота одесского клуба забил Андрей Бей.

Он реализовал пенальти и сделал счет разгромным.

Кубок Украины, 1/32 финала. 25 августа

Реал Фарма Одесса Нива Тернополь 0:3

Голы: Давыдов, 60, Мысык, 79, Бей, 81 (пен)

Видеозапись матча:

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Нива Тернополь.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Serhii Davydov (Нива Тернополь).
Кубок Украины по футболу Реал Фарма Одесса Нива Тернополь Марьян Мысык Сергей Давыдов видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
