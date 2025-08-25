Реал Фарма – Нива Тернополь. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE
Матч 1/32 финала состоится 25 августа на стадионе «Иван» в Одессе
В понедельник, 25 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».
Команды сыграют на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
Главным арбитром матча назначен Гаркуша Алексей Вадимович из Киева.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
