  Реал Фарма – Нива Тернополь. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
25 августа 2025, 09:05
27
0

Реал Фарма – Нива Тернополь. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE

Матч 1/32 финала состоится 25 августа на стадионе «Иван» в Одессе

25 августа 2025, 09:05
27
0
Реал Фарма – Нива Тернополь. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины. Реал Фарма – Нива Тернополь

В понедельник, 25 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».

Команды сыграют на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Гаркуша Алексей Вадимович из Киева.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Реал Фарма – Нива Тернополь. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE

Кубок Украины по футболу Реал Фарма Одесса Нива Тернополь смотреть онлайн
