Реал Фарма – Нива Тернополь – 0:3. Пенальти и дальний удар. Видео голов
Подопечные Юрия Вирта разгромили соперника в матче 1/32 финала Кубка Украины
В понедельник, 25 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».
Команды сыграли на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.
Подопечные Юрий Вирта разгромили одесский клуб со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд Кубка Украины. Стоит отметить, что все голы были забиты во втором тайме.
Кубок Украины, 1/32 финала. 25 августа
Реал Фарма – Нива Тернополь – 0:3
Голы: Давыдов, 60, Мысык, 79, Бей, 81 (пен)
ГОЛ, 0:1! Давыдов, 60 мин
ГОЛ, 0:2! Мысык, 79 мин
ГОЛ, 0:3! Бей 81 мин (пен)
Видеозапись матча:
События матча
