Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал Фарма – Нива Тернополь – 0:3. Пенальти и дальний удар. Видео голов
Реал Фарма
25.08.2025 13:00 – FT 0 : 3
Нива Тернополь
25 августа 2025, 15:12 | Обновлено 25 августа 2025, 15:50
Реал Фарма – Нива Тернополь – 0:3. Пенальти и дальний удар. Видео голов

Подопечные Юрия Вирта разгромили соперника в матче 1/32 финала Кубка Украины

ФК Нива Тернополь

В понедельник, 25 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».

Команды сыграли на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Подопечные Юрий Вирта разгромили одесский клуб со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд Кубка Украины. Стоит отметить, что все голы были забиты во втором тайме.

Голы: Давыдов, 60, Мысык, 79, Бей, 81 (пен)

ГОЛ, 0:1! Давыдов, 60 мин

ГОЛ, 0:2! Мысык, 79 мин

ГОЛ, 0:3! Бей 81 мин (пен)

Видеозапись матча:

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Нива Тернополь.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Serhii Davydov (Нива Тернополь).
