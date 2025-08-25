В понедельник, 25 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Реал Фарма» (Одесса) и тернопольская «Нива».

Команды сыграли на поле стадиона «Иван» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Подопечные Юрий Вирта разгромили одесский клуб со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд Кубка Украины. Стоит отметить, что все голы были забиты во втором тайме.

Кубок Украины, 1/32 финала. 25 августа

Реал Фарма – Нива Тернополь – 0:3

Голы: Давыдов, 60, Мысык, 79, Бей, 81 (пен)

ГОЛ, 0:1! Давыдов, 60 мин

ГОЛ, 0:2! Мысык, 79 мин

ГОЛ, 0:3! Бей 81 мин (пен)

Видеозапись матча: