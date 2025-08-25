Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 19:03 | Обновлено 25 августа 2025, 19:34
1591
0

Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны

Николай Павлов – о решении уйти из футбола

25 августа 2025, 19:03 | Обновлено 25 августа 2025, 19:34
1591
0
Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны
УАФ. Николай Павлов

Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал, что завершил тренерскую карьеру из-за начала войны в Украине.

– Николай Петрович, если бы не война в 2014-м, вы продолжили бы тренерскую деятельность?

– Думаю, да. У меня еще было два года контракта. И годовая зарплата составляла $1 200 000. Зачем отказываться? Но тогда ушел, немало предложений отклонил и в итоге принял решение завершить карьеру. Хотя в дальнейшем были предложения стать уже не тренером, а начальником команды.

Последним клубом Павлова стал «Ильичевец», который он перестал тренировать в 2015 году.

Ранее бывший футболист и тренер Николай Павлов рассказал в эксклюзивном интервью для Sport.ua, почему не попал в состав «Динамо».

По теме:
Николай ПАВЛОВ: «Ошибка молодости. Мы решили его снять с должности»
ПАВЛОВ: «Губернатор сказал: «У меня есть батюшка, он поможет победить»
Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
Николай Павлов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25 августа 2025, 07:59 1
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег

Лидером списка является Флойд Мейвезер

Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 7
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»

Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы

Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Теннис | 24.08.2025, 23:41
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Футбол | 25.08.2025, 19:21
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Назван главный фаворит на трансфер Судакова. Он может скоро перейти
Украина уступила на тай-брейке фаворитам и потеряла шансы на плей-офф ЧМ
Волейбол | 25.08.2025, 15:22
Украина уступила на тай-брейке фаворитам и потеряла шансы на плей-офф ЧМ
Украина уступила на тай-брейке фаворитам и потеряла шансы на плей-офф ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 43
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 18
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
23.08.2025, 18:05 16
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем