Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны
Николай Павлов – о решении уйти из футбола
Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал, что завершил тренерскую карьеру из-за начала войны в Украине.
– Николай Петрович, если бы не война в 2014-м, вы продолжили бы тренерскую деятельность?
– Думаю, да. У меня еще было два года контракта. И годовая зарплата составляла $1 200 000. Зачем отказываться? Но тогда ушел, немало предложений отклонил и в итоге принял решение завершить карьеру. Хотя в дальнейшем были предложения стать уже не тренером, а начальником команды.
Последним клубом Павлова стал «Ильичевец», который он перестал тренировать в 2015 году.
Ранее бывший футболист и тренер Николай Павлов рассказал в эксклюзивном интервью для Sport.ua, почему не попал в состав «Динамо».
