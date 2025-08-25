Бывший наставник сборной Украины завершил карьеру из-за войны

Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал, что завершил тренерскую карьеру из-за начала войны в Украине.

– Николай Петрович, если бы не война в 2014-м, вы продолжили бы тренерскую деятельность?

– Думаю, да. У меня еще было два года контракта. И годовая зарплата составляла $1 200 000. Зачем отказываться? Но тогда ушел, немало предложений отклонил и в итоге принял решение завершить карьеру. Хотя в дальнейшем были предложения стать уже не тренером, а начальником команды.

Последним клубом Павлова стал «Ильичевец», который он перестал тренировать в 2015 году.

