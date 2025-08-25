Николай ПАВЛОВ: Почему я не попал в Динамо? Все банально»

Бывший футболист и тренер Николай Павлов рассказал в эксклюзивном интервью для Sport.ua, почему не попал в состав «Динамо».

– Где-то читал, что вы и в «Динамо» не задержались, что было далеко добираться.

– Все гораздо банальнее: «Восход» не разрешил меня заявить за «Динамо» даже на первенство города. Вопрос обещал уладить лично Виктор Маслов, тогдашний тренер основного состава «Динамо». Виктор Александрович уехал на заседание Федерации, выступил там, что хочет видеть меня в «Динамо». Но отказали даже Маслову.

Он потом долго удивлялся, почему это произошло. Это мне Молотай рассказывал. А я ему вспомнил другую историю. Это когда мы в 1976-м вместе с «Крыльями советов» ездили на сборы в Сочи. Виктор Александрович туда приехал вместе с супругой в статусе инспектора. Сижу на лавочке рядом с гостиницей «Жемчужина», когда вижу, что идет Маслов. Сник, потому что будто неприлично здороваться с человеком, который тебя не знает. Но Виктор Александрович удивил, когда поздоровался первым: «Здравствуй, Николай! Я за тобой слежу с 1967 года!»