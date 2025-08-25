Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Маштаков упустил парный трофей на соревнованиях ITF M15 в Польше
ITF
25 августа 2025, 13:46 | Обновлено 25 августа 2025, 13:55
21
0

Маштаков упустил парный трофей на соревнованиях ITF M15 в Польше

Украинский теннисист остановился в шаге от трофея на турнире в Кракове

25 августа 2025, 13:46 | Обновлено 25 августа 2025, 13:55
21
0
Маштаков упустил парный трофей на соревнованиях ITF M15 в Польше
Instagram. Никита Маштаков

Украинский теннисист Никита Маштаков добрался до финала парного турнира ITF M15 в Кракове, Польша.

В решающем поединке украинец и его напарник Карлис Озолиньш (Латвия) на супертай-брейке уступили третьему сеяному тандему Янник Опиц (Германия) / Том Цойх (Германия) после выигранной первой партии.

ITF M15 Краков. Пары. Грунт, финал

Никита Маштаков (Украина) / Карлис Озолиньш (Латвия) – Янник Опиц (Германия) / Том Цойх (Германия) [3] – 6:3, 2:6, [7:10]

Маштаков провел пятый финальный парный матч на уровне ITF в 2025 году и боролся за четвертый трофей. В начале августа он стал чемпионом на соревнованиях ITF M25 в Кошалине.

В Кракове успешно выступил еще один представитель Украины – Владислав Орлов. Он дошел до финала в одиночном разряде.

По теме:
ФОТО. Украинский теннисист выиграл крупнейший парный трофей в карьере
Маштаков с первым номером посева уступил в финале парного турнира в Польше
Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире ITF в Сербии
Никита Маштаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 37
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Теннис | 24 августа 2025, 23:41 0
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку

Джанис Тджен обыграла Веронику Кудерметову на старте мейджора в Нью-Йорке

Мы ждем. Медведев заговорил о завершении карьеры после вылета с US Open
Теннис | 25.08.2025, 11:50
Мы ждем. Медведев заговорил о завершении карьеры после вылета с US Open
Мы ждем. Медведев заговорил о завершении карьеры после вылета с US Open
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Бокс | 25.08.2025, 07:59
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Футбол | 25.08.2025, 11:17
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 10
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем