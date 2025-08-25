Маштаков упустил парный трофей на соревнованиях ITF M15 в Польше

Украинский теннисист Никита Маштаков добрался до финала парного турнира ITF M15 в Кракове, Польша.

В решающем поединке украинец и его напарник Карлис Озолиньш (Латвия) на супертай-брейке уступили третьему сеяному тандему Янник Опиц (Германия) / Том Цойх (Германия) после выигранной первой партии.

ITF M15 Краков. Пары. Грунт, финал

Никита Маштаков (Украина) / Карлис Озолиньш (Латвия) – Янник Опиц (Германия) / Том Цойх (Германия) [3] – 6:3, 2:6, [7:10]

Маштаков провел пятый финальный парный матч на уровне ITF в 2025 году и боролся за четвертый трофей. В начале августа он стал чемпионом на соревнованиях ITF M25 в Кошалине.

В Кракове успешно выступил еще один представитель Украины – Владислав Орлов. Он дошел до финала в одиночном разряде.