Украинец из 6-й сотни рейтинга ATP добрался до финала на турнире в Кракове
Владислав Орлов не сумел завоевать трофей 15-тысячника в Польше, уступив Каролю Филару
Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 554) проиграл финальный матч на грунтовом турнире ITF M15 в польском городе Краков.
В решающем поединке украинец вышел на корт против Кароля Филара (АТР 1059) из Польши и потерпел поражение в двух сетах.
ITF M15 Краков. Грунт, финал
Кароль Филар (Польша) [3] – Владислав Орлов (Украина) – 7:6 (11:9), 6:4
Букмекерские конторы считали Орлова фаворитом противостояния.
Владислав провел второй финальный матч в 2025 году в одиночном разряде. В июле он стал чемпионом соревнований ITF M15 в Крамзахе, Австрия.
