Украинец из 6-й сотни рейтинга ATP добрался до финала на турнире в Кракове

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 554) проиграл финальный матч на грунтовом турнире ITF M15 в польском городе Краков.

В решающем поединке украинец вышел на корт против Кароля Филара (АТР 1059) из Польши и потерпел поражение в двух сетах.

ITF M15 Краков. Грунт, финал

Кароль Филар (Польша) [3] – Владислав Орлов (Украина) – 7:6 (11:9), 6:4

Букмекерские конторы считали Орлова фаворитом противостояния.

Владислав провел второй финальный матч в 2025 году в одиночном разряде. В июле он стал чемпионом соревнований ITF M15 в Крамзахе, Австрия.

По теме:
Обновлен рейтинг ATP перед стартом Открытого чемпионата США 2025
Рейтинг ATP. Алькарас сократил отставание от Синнера после Цинциннати
Орлов добрался до финала парного разряда на турнире ITF M15 в Польше
Владислав Орлов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
