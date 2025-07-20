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ITF
20 июля 2025, 18:37 | Обновлено 20 июля 2025, 18:39
96
0

Украинский теннисист выиграл главный трофей на грунтовом турнире в Австрии

Владислав Орлов переиграл в трех сетах Андрея Недича

20 июля 2025, 18:37 | Обновлено 20 июля 2025, 18:39
96
0
Украинский теннисист выиграл главный трофей на грунтовом турнире в Австрии
Instagram. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 686) выиграл главный трофей на грунтовом турнире ITF М25 в Крамзахе (Австрия).

В финальном поединке 30-летний украинец, получивший седьмой номер посева, в трех сетах одержал волевую победу над четвертым сеяным Андреем Недичем (ATP 404) из Боснии и Герцеговины.

Матч длился 2 часа и 22 минуты. Владислав в упорной борьбе уступил сопернику первый сет, но в последующих двух партиях кардинально переломил ход поединка, отдав боснийцу в сумме лишь два гейма.

ITF М25 Крамзах. Грунт. Финал

Владислав Орлов (Украина) [7] – Андрей Недич (Босния и Герцеговина) [4] – 5:7, 6:1, 6:1

Это была первая встреча теннисистов.

Для Владислава Орлова это уже девятый одиночный трофей в карьере. Последний раз украинский теннисист побеждал на соревнованиях в одиночном разряде еще в 2022 году на турнире ITF М15 в Бхилаи (Индия).

Отметим, что ранее украинские теннисисты Александр Овчаренко и Владислав Орлов выиграли парный трофей на этом турнире. В финальном поединке украинцы, получившие первый номер турнирного посева, переиграли тандем Генри Сквайр (Германия) / Джеффри Фон де Шуленбург (Швейцария).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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