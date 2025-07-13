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ITF
13 июля 2025, 05:32 | Обновлено 13 июля 2025, 05:33
28
0

Маштаков с первым номером посева уступил в финале парного турнира в Польше

Никита и его напарник Никколо Цатини не сумели завоевать трофей в городе Лодзь

13 июля 2025, 05:32 | Обновлено 13 июля 2025, 05:33
28
0
Маштаков с первым номером посева уступил в финале парного турнира в Польше
Instagram. Никита Маштаков и Никколо Цатини

Украинский теннисист Никита Маштаков не сумел завоевать парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в польском городе Лодзь.

В финале украинец вместе со своим напарником Никколо Цатини из Италии в двух сетах уступил тандему Игор Маркондес (Бразилия) / Никола Славич (Швеция) за 1 час и 9 минут.

ITF M15 Лодзь. Пары. Грунт, финал

Никколо Цатини (Италия) / Никита Маштаков (Украина) [1] – Игор Маркондес (Бразилия) / Никола Славич (Швеция) [3] – 3:6, 4:6

Маштаков провел третий финальный парный матч на уровне ITF в 2025 году и боролся за третий трофей. Всего за карьеру у Никиты теперь 10 сыгранных решающих поединков в паре.

В одиночном разряде Маштаков завершил выступления в Лодзе в четвертьфинале, где уступил представителю Финляндии Ээро Васе (WTA 576).

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Никита Маштаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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