Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире ITF в Сербии
Никита Маштаков и его напарник Ян Купчич стали лучшими в парном разряде
Украинский теннисист Никита Маштаков выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Куршумлия-Баня, Сербия.
В финале украинец и его напарник Ян Купчич из Словении в двух сетах переиграли тандем Диего Санчес (Испания) / Дали Бланш (США) за 59 минут со счетом 6:2, 6:3.
Маштаков и Купчич впервые сыграли в одной паре на одном турнире.
Для Никиты это второй трофей в этом сезоне, выигранный в парном разряде. 8 марта на грунтовом турнире ITF M15 в Анталье (Турция) Маштаков победил в тандеме с Юнесом Лаарусси из Марокко.
ITF M15 Куршумлия-Баня. Грунт. Финал. Парный разряд.
Никита Маштаков (Украина) /Ян Купчич (Словения) [4] – Диего Санчес (Испания) / Дали Бланш (США) [3] – 6:2, 6:3
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