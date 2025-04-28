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ITF
28 апреля 2025, 16:20 | Обновлено 28 апреля 2025, 16:24
124
0

Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире ITF в Сербии

Никита Маштаков и его напарник Ян Купчич стали лучшими в парном разряде

28 апреля 2025, 16:20 | Обновлено 28 апреля 2025, 16:24
124
0
Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире ITF в Сербии
Instagram. Никита Маштаков

Украинский теннисист Никита Маштаков выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Куршумлия-Баня, Сербия.

В финале украинец и его напарник Ян Купчич из Словении в двух сетах переиграли тандем Диего Санчес (Испания) / Дали Бланш (США) за 59 минут со счетом 6:2, 6:3.

Маштаков и Купчич впервые сыграли в одной паре на одном турнире.

Для Никиты это второй трофей в этом сезоне, выигранный в парном разряде. 8 марта на грунтовом турнире ITF M15 в Анталье (Турция) Маштаков победил в тандеме с Юнесом Лаарусси из Марокко.

ITF M15 Куршумлия-Баня. Грунт. Финал. Парный разряд.

Никита Маштаков (Украина) /Ян Купчич (Словения) [4] – Диего Санчес (Испания) / Дали Бланш (США) [3] – 6:2, 6:3

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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