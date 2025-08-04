ФОТО. Украинский теннисист выиграл крупнейший парный трофей в карьере

Украинский теннисист Никита Маштаков стал чемпионом грунтового турнира ITF M25 в парном разряде в польском городе Кошалин, Польша.

В финале украинец и Алек Бекли (Южная Африка) с первым номером посева обыграли британский тандем Йоэль Пирлеони / Харри Рок в двух сетах за 1 час и 15 минут.

ITF M25 Кошалин. Пары. Грунт, финал

Алек Бекли (Южная Африка) / Никита Маштаков (Украина) – Йоэль Пирлеони (Великобритания) / Харри Рок (Великобритания) – 6:4, 6:2

Маштаков завоевал крупнейший парный трофей в карьере. Всего у Никиты теперь шесть титулов и три в 2025 году.

В одиночном разряде Кошалина Маштаков проиграл в первом же раунде Алексею Ватутину.

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ФОТО. Маштаков выиграл крупнейший парный трофей в карьере