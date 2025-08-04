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  4. ФОТО. Украинский теннисист выиграл крупнейший парный трофей в карьере
ITF
04 августа 2025, 22:51 |
278
0

ФОТО. Украинский теннисист выиграл крупнейший парный трофей в карьере

Никита Маштаков вместе с Алеком Бекли стал чемпионом турнире ITF M25 в Кошалине

04 августа 2025, 22:51 |
278
0
ФОТО. Украинский теннисист выиграл крупнейший парный трофей в карьере
Instagram. Алек Бекли и Никита Маштаков

Украинский теннисист Никита Маштаков стал чемпионом грунтового турнира ITF M25 в парном разряде в польском городе Кошалин, Польша.

В финале украинец и Алек Бекли (Южная Африка) с первым номером посева обыграли британский тандем Йоэль Пирлеони / Харри Рок в двух сетах за 1 час и 15 минут.

ITF M25 Кошалин. Пары. Грунт, финал

Алек Бекли (Южная Африка) / Никита Маштаков (Украина) – Йоэль Пирлеони (Великобритания) / Харри Рок (Великобритания) – 6:4, 6:2

Маштаков завоевал крупнейший парный трофей в карьере. Всего у Никиты теперь шесть титулов и три в 2025 году.

В одиночном разряде Кошалина Маштаков проиграл в первом же раунде Алексею Ватутину.

ФОТО. Маштаков выиграл крупнейший парный трофей в карьере

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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