ФОТО. Украинский теннисист выиграл крупнейший парный трофей в карьере
Никита Маштаков вместе с Алеком Бекли стал чемпионом турнире ITF M25 в Кошалине
Украинский теннисист Никита Маштаков стал чемпионом грунтового турнира ITF M25 в парном разряде в польском городе Кошалин, Польша.
В финале украинец и Алек Бекли (Южная Африка) с первым номером посева обыграли британский тандем Йоэль Пирлеони / Харри Рок в двух сетах за 1 час и 15 минут.
ITF M25 Кошалин. Пары. Грунт, финал
Алек Бекли (Южная Африка) / Никита Маштаков (Украина) – Йоэль Пирлеони (Великобритания) / Харри Рок (Великобритания) – 6:4, 6:2
Маштаков завоевал крупнейший парный трофей в карьере. Всего у Никиты теперь шесть титулов и три в 2025 году.
В одиночном разряде Кошалина Маштаков проиграл в первом же раунде Алексею Ватутину.
ФОТО. Маштаков выиграл крупнейший парный трофей в карьере
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