7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать

Лондонский «Челси» определился со списком футболистов, которые должны покинуть клуб до конца трансферного окна.

По информации инсайдера Николо Скиры, в планы главного тренера клуба Энцо Марески не входят: Рахим Стерлинг, Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку, Алфи Гилкрист, Давид Датро Фофана, Бен Чилуэлл и Николас Джексон.

«Пенсионеры» будут активно работать над продажей этих игроков в течение ближайших дней.

Ранее главный тренер клуба Энцо Мареска рассказал о серьёзности травмы Коула Палмера.