Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать
Англия
25 августа 2025, 13:25 |
7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать

В списке оказался один из основных игроков прошлого сезона

7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» определился со списком футболистов, которые должны покинуть клуб до конца трансферного окна.

По информации инсайдера Николо Скиры, в планы главного тренера клуба Энцо Марески не входят: Рахим Стерлинг, Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку, Алфи Гилкрист, Давид Датро Фофана, Бен Чилуэлл и Николас Джексон.

«Пенсионеры» будут активно работать над продажей этих игроков в течение ближайших дней.

Ранее главный тренер клуба Энцо Мареска рассказал о серьёзности травмы Коула Палмера.

Челси Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Аксель Дисаси Бен Чилуэлл Рахим Стерлинг Николас Джексон Кристофер Нкунку Давид Датро Фофана
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
Serhii P.
Мудрик поза конкуренцією 
