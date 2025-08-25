7 футболистов. Челси сформировал список игроков, которых хочет продать
В списке оказался один из основных игроков прошлого сезона
Лондонский «Челси» определился со списком футболистов, которые должны покинуть клуб до конца трансферного окна.
По информации инсайдера Николо Скиры, в планы главного тренера клуба Энцо Марески не входят: Рахим Стерлинг, Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку, Алфи Гилкрист, Давид Датро Фофана, Бен Чилуэлл и Николас Джексон.
«Пенсионеры» будут активно работать над продажей этих игроков в течение ближайших дней.
Ранее главный тренер клуба Энцо Мареска рассказал о серьёзности травмы Коула Палмера.
#Chelsea are working to sell several players, who are not in #Maresca’s Plans:— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2025
- Disasi
- Chilwell
- Gilchrist
- Sterling
- Jackson
- Nkunku
- Datro Fofana
