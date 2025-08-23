У него есть проблема. Мареска рассказал о травме Коула Палмера на разминке

Лондонский «Челси» провел отличный матч 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» и одержал яркую победу (5:1).

Форвард Коул Палмер был снят с основного состава «Челси» перед самым началом матча. Палмер изначально был включен в стартовый состав, но покинул разминку досрочно, и его место занял Эстевaо Виллиан.

После матча главный тренер Энцо Мареска рассказал о состоянии Коула Палмера и объяснил, что произошло.

«Коул в последние четыре или пять дней был не на сто процентов готов. Сегодня он попробовал на разминке, но почувствовал что-то, поэтому мы предпочли не рисковать и не усугубить ситуацию. В ближайшие часы посмотрим, серьезно это или нет.

Это проблема с пахом. Уже в матче с «Кристал Пэлас» он был не на сто процентов готов, но старался приложить большие усилия ради клуба, ради команды, ради болельщиков, потому что он очень предан команде. Сегодня он снова попробовал, но получилось не очень хорошо».