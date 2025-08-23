Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У него есть проблема. Мареска рассказал о травме Коула Палмера на разминке
Англия
23 августа 2025, 04:47 | Обновлено 23 августа 2025, 04:59
79
0

У него есть проблема. Мареска рассказал о травме Коула Палмера на разминке

Челси разгромил Вест Хэм в лондонском дерби во 2-м туре АПЛ

23 августа 2025, 04:47 | Обновлено 23 августа 2025, 04:59
79
0
У него есть проблема. Мареска рассказал о травме Коула Палмера на разминке
ФК Челси. Коул Палмер

Лондонский «Челси» провел отличный матч 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» и одержал яркую победу (5:1).

Форвард Коул Палмер был снят с основного состава «Челси» перед самым началом матча. Палмер изначально был включен в стартовый состав, но покинул разминку досрочно, и его место занял Эстевaо Виллиан.

После матча главный тренер Энцо Мареска рассказал о состоянии Коула Палмера и объяснил, что произошло.

«Коул в последние четыре или пять дней был не на сто процентов готов. Сегодня он попробовал на разминке, но почувствовал что-то, поэтому мы предпочли не рисковать и не усугубить ситуацию. В ближайшие часы посмотрим, серьезно это или нет.

Это проблема с пахом. Уже в матче с «Кристал Пэлас» он был не на сто процентов готов, но старался приложить большие усилия ради клуба, ради команды, ради болельщиков, потому что он очень предан команде. Сегодня он снова попробовал, но получилось не очень хорошо».

По теме:
Гарри Кейн сделал в Бундеслиге столько же хет-триков, сколько и в АПЛ
МАРЕСКА: «Порадовала реакция игроков Челси на пропущенный гол»
Эстевао установил рекорд Челси, Вест Хэм – клубный антирекорд.
травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси Коул Палмер Эстевао Виллиан травма паха
Николай Степанов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
Футбол | 22 августа 2025, 23:30 4
6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги
6:0 и хет-трик Кейна. Бавария уничтожила РБ Лейпциг в 1-м туре Бундеслиги

Мюнхенский клуб успешно стартовал в сезоне 2025/26 чемпионата Германии

Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»
Футбол | 23 августа 2025, 04:59 0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»
Луис ЭНРИКЕ: «Мы выиграли 5 трофеев за год, а хотим еще большего»

Коуч ПСЖ прокомментировал победу в матче Лиги 1 против Анже

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:46
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем