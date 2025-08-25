Где Трубин? Наставник Бенфики выбрал голкипера на матч Лиги чемпионов

27 августа состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче» (0:0 после первой встречи).

Накануне этого противостояния главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже сообщил имя голкипера, который займет место в воротах в следующем поединке:

«У всех футболистов есть потенциал, чтобы выходить на поле и играть в стартовом составе. Все зависит от их реакции и работы. Но могу уже сказать точно – против «Фенербахче» точно сыграет Трубин», – сообщил тренер.

В нынешнем сезоне голкипер сборной Украины провел пять матчей, в которых не пропустил ни одного гола, но 23 августа оказался на скамейке запасных. Место в воротах в поединке против «Тонделы» занял конкурент Трубина, португалец Самуэл Соареш.

Лаже рассказал, что такое решение было принято по одной причине – чтобы украинец сумел отдохнуть и восстановиться накануне важной встречи в Лиге чемпионов.