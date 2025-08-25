Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Трубин? Наставник Бенфики выбрал голкипера на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
25 августа 2025, 10:49 |
Бруну Лаже сообщил, что место в воротах против «Фенербахче» займет вратарь из Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

27 августа состоится второй матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и турецкий «Фенербахче» (0:0 после первой встречи).

Накануне этого противостояния главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже сообщил имя голкипера, который займет место в воротах в следующем поединке:

«У всех футболистов есть потенциал, чтобы выходить на поле и играть в стартовом составе. Все зависит от их реакции и работы. Но могу уже сказать точно – против «Фенербахче» точно сыграет Трубин», – сообщил тренер.

В нынешнем сезоне голкипер сборной Украины провел пять матчей, в которых не пропустил ни одного гола, но 23 августа оказался на скамейке запасных. Место в воротах в поединке против «Тонделы» занял конкурент Трубина, португалец Самуэл Соареш.

Лаже рассказал, что такое решение было принято по одной причине – чтобы украинец сумел отдохнуть и восстановиться накануне важной встречи в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов Бенфика Фенербахче Бруну Лаже Анатолий Трубин Самуэл Соареш
Николай Титюк Источник: A Bola
