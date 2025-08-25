Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 10:21
Определена возможная соперница Ястремской в 1/32 финала US Open 2025

Если Даяна обыграет Павлюченкову, то во втором круге встретится с Викторией Азаренко

Определена возможная соперница Ястремской в 1/32 финала US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

36-летняя «нейтралка» Виктория Азаренко может стать соперницей украинской теннисистки Даяны Ястремской (WTA 31) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде Азаренко добыла победу над представительницей США Хиной Иноуэ (WTA 215) в двух сетах за 2 часа и 1 минуту.

US Open 2025. 1/64 финала

Виктория Азаренко – Хина Иноуэ (США) [Q] – 7:6 (7:9), 6:4

Ястремская сыграет с Азаренко во втором круге US Open, если на старте американского мейджора одолеет Анастасию Павлюченкову. Встреча Даяны и Анастасии состоится 25 августа и начнется в 18:00 по Киеву.

Ранее Ястремская четыре раза играла против Азаренко, счет 2:2. В последний раз они пересекались в 1/8 финала Australian Open 2024 – викторию отпраздновала украинка.

По теме:
Наоми ОСАКА: «Монфис? Он мой GOAT. Он такой, каким я его и представляла»
МОНФИС: «Болят шея и колено. Я не чувствую себя хорошо в теннисном плане»
ВИДЕО. Костюк рассказала, в какой сфере хочет поработать
Даяна Ястремская Виктория Азаренко US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
