Определена возможная соперница Ястремской в 1/32 финала US Open 2025
Если Даяна обыграет Павлюченкову, то во втором круге встретится с Викторией Азаренко
36-летняя «нейтралка» Виктория Азаренко может стать соперницей украинской теннисистки Даяны Ястремской (WTA 31) в 1/32 финала Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде Азаренко добыла победу над представительницей США Хиной Иноуэ (WTA 215) в двух сетах за 2 часа и 1 минуту.
US Open 2025. 1/64 финала
Виктория Азаренко – Хина Иноуэ (США) [Q] – 7:6 (7:9), 6:4
Ястремская сыграет с Азаренко во втором круге US Open, если на старте американского мейджора одолеет Анастасию Павлюченкову. Встреча Даяны и Анастасии состоится 25 августа и начнется в 18:00 по Киеву.
Ранее Ястремская четыре раза играла против Азаренко, счет 2:2. В последний раз они пересекались в 1/8 финала Australian Open 2024 – викторию отпраздновала украинка.
