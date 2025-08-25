Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
US Open
25 августа 2025, 07:35 |
222
0

Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open

Поединок 1/64 финала состоится 25 августа и начнется в 18:00 по Киеву

Даяна Ястремская – Анастасия Павлюченкова. Прогноз и анонс на матч US Open
Коллаж Sport.ua

25 августа, свою встречу в первом круге Открытого чемпионата США проведут Даяна Ястремская (WTA 32) и Анастасия Павлюченкова (WTA 44).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка проводит не самый яркий сезон, хотя показывает приличный уровень тенниса, на ее счету финалы в Линце и Ноттингеме. Сейчас Ястремской 25 лет, есть все предпосылки для роста и прогресса.

На последнем турнире в Цинциннати украинка одолела болгарку Томову в трех сетах, а потом не вышла на матч против Гауфф. Причиной отказа Ястремская назвала интоксикацию из-за принятия сильных антибиотиков.

Ястремская на US Open никогда не заходила дальше третьего круга, но если она будет в форме, побить личный рекорд вполне реально. Спортсменка одержала 15 побед в 24 матчах на харде в этом сезоне.

Анастасия Павлюченкова

«Нейтралка» в раннем возрасте подавала большие надежды, но раскрыть свой потенциал в полной мере не смогла. Перерасти уровень крепкого середняка Павлюченковой не удалось. Сейчас теннисистке уже 34 года, карьера движется к закату, ее уже можно отнести к числу ветеранов.

В этом сезоне «нейтралка» дважды доходила до четвертьфиналов мейджоров, речь об Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне, также был полуфинал Истборна. На турниры Grand Slam у Павлюченковой особый настрой, хотя стоит признать, что теннисистка сейчас не в лучшей форме, так как находится на серии из четырех поражений кряду.

Свой последний матч Анастасия проиграла хорватке Анте Ружич на турнире в Монтеррее – 6:7, 1:6. Конечно, опыта теннисистке не занимать, но пик карьеры уже позади, она уже редко выстреливает успешными результатами. В этом сезоне «нейтралка» выиграла всего 5 матчей из 13 на харде.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, встреча состоялась в далеком 2019-м году на турнире в Осаке, тогда Ястремская уступила 3:6, 1:6.

Прогноз

Сложно выделить очевидного фаворита в этой паре, теннисистки находятся близко в рейтинге, а в лучший день могут обыграть любую соперницу. На бумаге Ястремская не большой фаворит, с чем я соглашусь, все-таки украинка неплохо смотрится в этом сезоне.

Жду сложного матча, однако, рискну поставить на чистую победу Даяны. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
25.08.2025 -
18:00
Анастасия Павлюченкова
Даяна Ястремская Анастасия Павлюченкова US Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
