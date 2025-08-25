«Беспомощность». Тренер Жироны разнес игроков после матча с Вильярреалом

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился своими впечатлениями после разгромного поражения во втором туре Ла Лиги от «Вильярреала» (0:5).

«Очень тяжело пережить ощущение, что мы не команда. Сообщение для болельщиков сложное. Все видели, что мы не конкурировали.

Наш образ был очень плох. Когда ты не играешь на 100%, такая команда, как «Вильярреал», проходит по тебе. Ощущение, что мы играли на гордости, но не сделали того, что должны были. Мы только начинаем, но чтобы сформировать команду, нужно этого хотеть, а ощущение у меня такое – мы не хотели. «Вильярреал» чувствовал себя очень комфортно.

Прошу прощения и призываю задуматься о футболе. Нельзя отвлекаться на другие вещи. Мы не сосредоточены на этих моментах. Кажется, мы ждем закрытия трансферного рынка, чтобы начать играть, я очень разочарован. Весь коллектив пронизан ощущением, что мы не команда.

До закрытия трансферного окна есть еще один матч. Самое важное – сосредоточиться на моменте, а ни клуб, ни команда, ни я этого не делаем. Мы начали сезон, думая о том, как завершить комплектование состава. Мы находимся в ситуации, когда 6–7 игроков могут быть внутри или вне команды, и никто не думает о том, чтобы показать свою лучшую версию в трех матчах до перерыва. Больше всего меня это ранит, потому что шум снаружи не должен нас определять, а он это делает. И болельщики, естественно, обеспокоены. Все эти сомнения, которые возникают снаружи, появляются из-за того, что мы не сосредоточены внутри.

Рынок закроется через 8 дней, и тогда все точно поймут, где они находятся. Ощущение такое, что команду нужно формировать гораздо раньше, а сейчас мы находимся в ситуации туда-сюда и мало сосредоточены на соревнованиях. Когда это происходит – голова уходит в нестабильность. Когда рынок закроется, мы посмотрим друг другу в глаза.

Когда игрок не уверен, останется ли он, в его голове много информации, и трудно сосредоточиться. Когда выигрываешь, проблем меньше, а когда проигрываешь – проблемы проявляются, и никто не думает о гордости и уважении к футболке.

Я сказал им на перерыве, что разочарован. Сегодня я не чувствую себя частью команды. Когда тренер ощущает, что мы не команда, это очень больно. Конечно, ответственность на мне, но я всегда делаю это с намерением показать максимум. Мне нужна команда для работы, которая имеет душу, страсть и ощущение, что находится там, где хочет быть. Это также ответственность клуба, потому что послание не ясное.

Мне жаль, потому что ощущения на поле были очень тяжелыми. Но нас уважали, не создавая ситуаций для унижения. Прощать здесь нечего. Это момент, который мы должны пережить, и как профессионалы, такие вещи происходят. Они должны продолжать играть, делать свою игру, показывать максимум и держаться за что угодно с гордостью. Ощущение беспомощности не может быть на поле. Сегодня мы не можем показывать такой образ.

Перед сезоном я думал, что мы работаем стабильно, но все сложилось наоборот. Рынок закрывается на следующей неделе, но нужно играть против «Севильи» и побеждать. Думаю, что вещи делались не так. Я часть проекта и точно знаю, чего хочу. Каждый сезон другой, и ни один не является продолжением предыдущего. Я не чувствую себя одиноким, тренерский штаб со мной, клуб тоже, и мы хотим закрыть эту ситуацию и строить дальше», – сказал Мичел.